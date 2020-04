Les clubs serrent la ceinture

La crise inattendue des coronavirus a fait des équipes de LaLiga Santander ils doivent modifier leur section économique et beaucoup d’entre eux choisissent de négocier avec les joueurs pour baisser les salaires. De cette façon, les équipes cherchent à minimiser l’impact négatif causé par l’impossibilité de jouer des matchs ou le fait que les fans ne peuvent pas acheter des produits officiels.

31/03/2020

Le à 11:08

CEST

Antonio Tuachi

Plusieurs clubs optent pour la réduction de 70% dans les salaires de leurs footballeurs afin de maintenir la viabilité de leurs projets sportifs. En Liga, il y a plusieurs équipes dont les salaires représentent plus de 50% de leur budget annuel et comme ils n’ont pas pu rejoindre, ils ont été obligés de réduire les salaires de leurs joueurs.

Josep Maria Bartomeu (à gauche) et Enrique Cerezo | EFE

Barcelone et l’Atlético de Madrid sont les équipes qui économiseront le plus avec la mesure, les azulgranas récupéreront environ 15 millions par mois. L’Atlético de Madrid travaille toujours sur son ajustement mais son idée est de pouvoir économiser environ 45 millions par mois. Des équipes comme Espanyol et Alavés ont opté pour une réduction inférieure, seulement 20%.

La scène mondiale du football doit agir rapidement et il n’y a pas de précédent, alors l’improvisation face à des causes extrêmes est à l’ordre du jour. L’idée est que les clubs minimisent autant que possible l’impact négatif du coronavirus.