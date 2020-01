Les coffres de Liverpool dopés alors que le club confirme l’accord avec Mega Kit avec Nike

Liverpool a confirmé son accord pluriannuel sur les maillots avec Nike, la société devant devenir son fournisseur officiel de kits à partir de la saison 2020/21.

Le partenariat pluriannuel, qui commence le 1er juin 2020, verra Nike fabriquer et fournir les vêtements de jeu, d’entraînement et de voyage de Liverpool. et rapporterait sensiblement plus que les 75 millions de livres sterling que Manchester United reçoit d’Adidas chaque saison. En termes simples, cela pourrait être égal à la signature d’un nouveau Virgil van Dijk au club chaque saison!

En tant que fournisseur officiel de l’équipement, l’accord verra Nike équiper les équipes masculine, féminine et de l’Académie, ainsi que le personnel d’entraîneurs et la Liverpool FC Foundation. La nouvelle survient après que Liverpool a remporté avec succès une bataille devant la Haute Cour avec New Balance pour mettre fin à leur arrangement à la fin de cette saison.

Le partenariat coïncide avec notre déménagement dans un nouveau centre d’entraînement ultramoderne à Kirkby pour la saison 2020-2021, un projet qui comprend des investissements dans des installations sportives améliorées pour la communauté locale.

Billy Hogan, directeur général et directeur commercial du LFC, a déclaré sur le site officiel du club: «Notre kit emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité. Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille LFC en tant que nouveau fournisseur officiel de kits et nous nous attendons à ce qu’ils soient un partenaire incroyable pour le club, à la fois à la maison et dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans.

“En tant que marque, Nike reflète nos ambitions de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux pour proposer aux fans de nouveaux produits passionnants.”

New Balance est le fournisseur officiel de kits du club depuis 2015 et se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2019-20.

“Nous tenons à remercier New Balance pour son soutien au cours des dernières années et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir”, a ajouté Hogan.

Bert Hoyt, vice-président, GM Nike EMEA, a déclaré: «Le Liverpool Football Club possède un héritage si fier et une identité forte. Le partenariat avec le Liverpool FC souligne notre leadership dans le football mondial et avec la base de fans passionnée du club dans le monde entier et un solide héritage de succès, ils ont un très bel avenir devant eux.

«Nous sommes impatients de nous associer à eux pour servir les joueurs et les supporters grâce à l’innovation et au design Nike.»

Le partenariat du club avec Nike entrera en vigueur le 1er juin 2020.

