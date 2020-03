Les combats à l’extérieur de Barcelone se poursuivent sous Quique Setien

Les problèmes de Barcelone loin de chez eux sont bien documentés cette saison et ne se sont pas vraiment améliorés depuis que Quique Setien a remplacé Ernesto Valverde à la barre.

Le joueur de 61 ans a supervisé six matchs à l’extérieur jusqu’à présent et n’en a remporté que deux, et aucune de ces victoires n’a été particulièrement convaincante.

Le premier était une victoire nerveuse 2-1 à l’UD Ibiza dans la Copa del Rey où le Barça avait besoin d’un but d’Antoine Griezmann à la 94e minute pour éliminer le troisième niveau.

La seule autre victoire de Setien à l’extérieur a été remportée par l’ancien club du Real Betis. Ce fut un bon résultat pour les visiteurs, mais avec une finition nerveuse après les rouges pour Nabil Fekir et Clement Lenglet.

Le Barça a également eu du mal à aller en Ligue des champions contre Naples. Ils ont émergé avec un tirage honorable mais vous craignez pour eux lors de leur prochain voyage à l’extérieur s’ils progressent.

Les défaites contre l’Athletic Bilbao dans la Copa del Rey et contre Valence et le Real Madrid en Liga suggèrent que peu de progrès ont été réalisés hors de la maison. Le Barça n’a pas réussi à marquer dans les trois et a concédé des buts tardifs dans chacun d’eux.

Le capitaine Lionel Messi souffre également sur la route. Le GOAT est peut-être le meilleur buteur de la Liga cette saison, mais n’a pas trouvé le fond du filet sur la route depuis la victoire contre l’Atletico Madrid le 1er décembre.

Barcelone ne peut pas simplement compter sur sa forme à domicile pour réussir et devra s’améliorer loin de chez elle pour conserver son titre.

Ils ont encore six matchs à jouer à l’extérieur du Camp Nou en Liga. La prochaine étape est un voyage vers le Real Mallorca en difficulté avant que le Barça ne se rende à Séville, au Celta Vigo, à Villarreal, au Real Vallodolid, puis à Alaves le dernier jour.

Il va sans dire que Setien a besoin de temps et a hérité d’un gâchis d’équipe, mais s’il ne peut pas améliorer la forme de l’équipe à l’extérieur et qu’ils finissent sans trophée, il ne durera peut-être pas l’été.