Les commentaires de Harry Kane puent; Le jeu de blâme de Tottenham était mauvais

Date de publication: jeudi 16 avril 2020 8:50

Harry Kane doit lever les mains et admettre qu’il est partiellement responsable des échecs de Tottenham, plutôt que de pointer du doigt ses coéquipiers.

L’avenir de Kane à Tottenham a été un sujet de débat brûlant depuis que l’attaquant a admis sur un chat en direct sur Instagram qu’il n’allait pas rester le club “pour le plaisir.”

Cela a inévitablement conduit à la spéculation selon laquelle United prévoyait un raid blockbusting pour l’attaquant cet été, avec Ole Gunnar Solskjaer et la position d’Ed Woodward sur un éventuel accord mis en évidence par ce rapport.

Depuis lors, les rapports suggèrent un président déçu de Tottenham Daniel Levy était prêt à sanctionner sa vente à United s’ils devaient égaler les frais du record du monde de 200 millions de livres sterling – une théorie qui a depuis été niée.

Cependant, le spécialiste John Barnes est en colère contre Kane pour avoir suggéré qu’un manque de qualité à Tottenham a limité ses perspectives de trophée – et la légende de Liverpool a appelé le joueur à assumer une certaine responsabilité dans les échecs des Spurs, plutôt que de pointer du doigt l’un ou l’autre de son club. ou ses coéquipiers.

“C’est un peu triste quand les joueurs disent que [wanting to leave a club if it doesn’t match their trophy ambitions]. Je me souviens que Wayne Rooney a dit cela à propos de Man United et qu’il a obtenu un nouveau contrat », a déclaré Barnes exclusivement à BonusCodeBets.

“C’est un phénomène moderne. Rooney était le premier quand il est sorti et a dit que l’ambition du club correspondait à la sienne, et Fergie n’était pas particulièrement heureux, mais il a dû lui donner un nouveau contrat.

“Mais les fans acceptent cela maintenant, ce que je n’aime pas, parce que les fans doivent comprendre que votre club est la chose la plus importante, et pour les joueurs ne seront engagés que si vous gagnez, alors vous ne devriez pas être à le club.”

“Ce qu’il[[Harry Kane]devrait dire est «je vais je vais être le joueur de rester à Tottenham et les aider à gagner des choses. “

“Comme l’a dit Bill Shankly,” Si vous ne pouvez pas jouer pour nous lorsque nous perdons, ne jouez pas pour nous lorsque nous gagnons “, et si vous êtes un joueur, vous faites partie de la raison pour laquelle vous êtes ne gagne pas. Donc, si vous pensez que vous êtes meilleur que vos coéquipiers, et que vous blâmez vos coéquipiers de ne pas gagner, plutôt que de vous regarder, alors c’est un gros problème pour le club de football. Ce n’est donc pas une bonne chose à dire. »

Barnes veut que Kane et d’autres obtiennent un plafond salarial

Barnes, quant à lui, a également appelé à la mise en place d’un plafond salarial en Premier League pour garantir des conditions de jeu plus équitables et garantir qu’il n’y ait pas une énorme disparité entre ce que gagnent ceux qui sont au sommet du jeu et ceux des ligues inférieures. .

“Je préconise un plafond de transfert et un plafond salarial en Premier League depuis des années”, Barnes ajoutée.

«Étant donné que nous n’avons jamais eu une telle situation auparavant, avec l’incertitude financière que le coronavirus a amené des hommes, il devrait y avoir un plafond salarial et un plafond de transfert, car les clubs pourront alors mieux gérer leur argent.

“Par exemple, en Amérique, où vous avez un système par lequel vous savez le montant d’argent que vous allez gagner, vous allez toujours réussir, même si vous perdez chaque match.” Si vous allez diriger le football en tant qu’entreprise, c’est le meilleur scénario pour cela, vous gagnez plus d’argent si vous réussissez, mais vous n’allez pas perdre d’argent et aller au mur si vous n’y arrivez pas .

«En Angleterre et en Europe, la plupart des clubs dépendent du succès pour être commercialement viables, ce qui bien sûr en ces temps où il n’y a pas de plafond sur le montant.

“Ce qui peut arriver, comme avec Harry Kane, quand il dit qu’il veut aller jouer pour un autre club, ou un meilleur club pour gagner, cela se produira parce qu’il n’y a pas de plafond, donc tout club, qui est financièrement solide, peut simplement trouver tout les meilleurs joueurs pour gagner. Ainsi, un plafond salarial et un plafond de transfert seraient la meilleure voie à suivre. »

