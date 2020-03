Les commentaires de Mikel Arteta suggèrent qu’Arsenal a peut-être trouvé un nouveau futur capitaine à Pablo Mari – HITC

Le défenseur d’Arsenal Pablo Mari a connu de bons débuts contre West Ham United.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a expliqué à la chaîne YouTube du club que la nouvelle signature de Pablo Mari est un véritable personnage doté de qualités de leader.

Mari a rejoint Arsenal en provenance de Flamengo en prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’Espagnol a joué à Manchester City où Arteta était directeur adjoint de Pep Guardiola, et il a obtenu son premier départ en Premier League lors de la victoire 1-0 contre West Ham United samedi.

S’adressant à la chaîne YouTube d’Arsenal, Arteta a fait l’éloge de Mari.

«Je pense qu’il était vraiment bon. En première mi-temps, il a pris quelques instants pour déterminer ce qu’il devait faire. Il est courageux, disposé et agressif sans le ballon et il est présent. Il est très bruyant au sein de l’équipe même s’il n’est ici que depuis deux jours. Il a cette capacité et ce caractère », a expliqué Arteta.

Un futur capitaine potentiel d’Arsenal?

Arsenal a signé Mari en prêt avec l’option d’un contrat permanent.

Arteta explique comment le défenseur central a été bruyant à son arrivée et apporte une présence sur le côté qui peut déteindre sur ses coéquipiers.

Pierre-Emerick Aubameyang porte actuellement le brassard du capitaine, succédant à Granit Xhaka, nommé capitaine après la sortie de Laurent Koscielny.

Mais l’avenir d’Aubameyang à l’Emirates Stadium n’est pas clair (Football.Londres).

Mari est grand à 6 pieds 4 pouces. À 26 ans, il a ses meilleures années devant lui. Et, étant un défenseur central, il aura une vision plus claire du jeu par rapport à un joueur attaquant.

Bien que ce ne soit que le début, les Gunners ont peut-être trouvé un futur leader potentiel.

