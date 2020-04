LINCOLN, ANGLETERRE – 18 JANVIER: Une vue générale du stade LNER, domicile de Lincoln City avant le match Sky Bet League One entre Lincoln City et Blackpool au stade LNER le 18 janvier 2020 à Lincoln, en Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Alors que le football continue de faire une pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus; Last Word on Football a examiné les contrats de Lincoln City qui expirent cet été.

Les contrats de Lincoln City qui expirent cet été

Révision potentielle de l’effectif

Le manager Michael Appleton pourrait être mis en place pour une refonte de l’équipe, car huit joueurs sont hors contrat au stade LNER cet été.

Comment faire face à l’expiration des contrats cet été est actuellement indécis. Le football devrait continuer au-delà de la date du 30 juin et, par conséquent, les clubs de haut en bas du pays verront les joueurs devenir des agents libres.

Avant que l’épidémie de coronavirus n’entraîne une suspension du football, les Imps étaient 15es de Ligue 1, avec une confirmation de la sécurité à l’horizon.

Lee Frecklington

Le milieu de terrain né à Lincoln a été en proie à des blessures pendant une grande partie de la saison 2019/20.

Il n’a joué qu’une seule fois cette saison, à savoir une victoire 3-0 contre Rotherham United dans le trophée EFL.

En conséquence, Appleton n’a jamais pu utiliser fréquemment le joueur de 34 ans, et selon le patron d’Imps, un départ pourrait être sur les cartes.

Neal Eardley

L’arrière droit est toujours présent au stade LNER depuis son arrivée en 2017.

Eardley a joué un rôle majeur dans le succès de Lincoln ces dernières années. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté le trophée EFL du côté 2017/18, et a également aidé le club à obtenir une promotion en Ligue 1 cette saison.

Le joueur de 31 ans détient une forte présence dans l’équipe, ayant participé aux 35 matchs de la ligue jusqu’à présent cette saison.

Alan Sheehan

Une nouvelle arrivée en défense qui devrait rester avec le club au-delà de la fin de saison.

L’Irlandais peut se vanter d’un record de 100% de victoires pour les Imps, ayant fait ses débuts dans leur victoire 3-2 sur Burton Albion, avant que la saison ne soit reportée indéfiniment.

Sheehan est arrivé avec un contrat à court terme pour aider à résoudre les problèmes défensifs de Michael Appleton. Cependant, en raison du mauvais moment de son arrivée, il est probable qu’il sera avec le club pour la saison 2020/21.

Tom Pett

Le milieu de terrain de 28 ans est un autre qui a été utilisé avec parcimonie sous Michael Appleton.

Pett était une figure populaire sous le prédécesseur d’Appleton, Danny Cowley. Il a joué 49 fois dans la Ligue deux la saison dernière alors qu’ils étaient promus à la Ligue 1 en tant que champions.

Cependant, il n’a joué que deux fois cette saison, deux défaites. En conséquence, il ne serait pas surprenant de le voir partir cet été.

Harry Anderson

Initialement une signature de prêt lors du retour du club dans la Ligue de football, Harry Anderson a enduré quatre années réussies à Lincoln.

L’ailier de 23 ans s’est adapté aux divisions alors que le club a franchi la Ligue de football. Jusqu’à présent cette saison, il a inscrit sept buts en 34 matches, dont le vainqueur dans une victoire de 2-0 contre Rotherham United.

Les clubs plus élevés peuvent lui prendre une chance en raison de son âge, mais il peut également continuer à se développer sous Michael Appleton à Lincoln City.

Josh Vickers

Alors qu’il faisait partie de l’équipe la saison dernière, Josh Vickers est désormais le premier choix incontesté du LNER Stadium.

Le joueur de 24 ans est devenu son premier choix, repoussant la concurrence de Grant Smith, qui a ensuite été prêté. Il a réalisé des arrêts vitaux à des moments clés cette saison.

Vickers est un choix populaire parmi les fans et Appleton, ce qui signifie qu’il est susceptible de rester avec le club.

Akeem Hinds

Akeem Hinds sera jugé s’il a suffisamment impressionné à l’entraînement pour se mériter un nouveau contrat avec le club.

Le défenseur a signé un contrat à court terme en janvier après avoir été lâché par son compatriote Rotherham United. Cependant, il n’a pas encore atteint le stade du LNER Stadium.

Contrairement à son compatriote Sheehan, il ne serait pas surprenant de le voir partir cet été.

Ellis Chapman

Le jeune est un joueur que les fans d’Imps aimeraient voir rester au club.

Le joueur de 19 ans est très bien noté par le manager Michael Appleton, qui a adopté l’approche inhabituelle de confirmer qu’il commencerait sa conférence de presse d’avant-match avant leur match contre Gillingham en novembre.

Cependant, malgré les éloges, ses opportunités ont été limitées jusqu’à présent cette saison, en partie en raison de la constance de Joe Morell au milieu de terrain.

Avec plusieurs des milieux de terrain de retour dans leurs clubs parents une fois la saison terminée, Chapman pourrait être réglé pour des apparitions régulières dans la première équipe la saison prochaine.

