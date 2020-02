les dauphins ont dominé en 1ère mi-temps, puis nerazzurri en 9 et touch touch

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE). Au stade Piccirillo, le derby de Campanie se termine à égalité gladiateur et Agropoli, un résultat qui n’aide aucune des deux équipes. Les Nerazzurri voulaient s’étirer sur l’aire de jeu, tandis que les dauphins, compte tenu du classement actuel, devaient nécessairement tenter de conquérir les trois points.

DOMINO NERAZZURRO, DI PIETRO GOL

Bon début des hôtes, à 12 ‘Di Finizio dans la surface de réparation donne un coup de pied au-dessus de la barre transversale depuis une position favorable. Au fil des minutes, le forçage offensif des hommes de Borrelli se développe, qui à 24 ‘essaie à nouveau avec Di Paola, un beau jeu personnel de l’offensive à l’extérieur mais Sanchez est réactif et dévie pour un corner. Sur le coup de set suivant, Ioio dans le test de ciseaux une fois de plus les réflexes de l’adversaire numéro un. Ils poussent les Nerazzurri qui à 35 ‘vont encore une fois loin de la tête, déviation de Pantano au corner de Di Paola et le ballon juste au-dessus du poteau. C’est un vrai siège, en quelques minutes Vitiello et Sall donnent d’autres moments de gloire à Sanchez. À l’expiration à juste titre, le gladiateur passe. Angle Vitiello et écart gagnant Di Pietro. La première mi-temps se termine de un à zéro, mais les hôtes ont quelque chose à regretter.

GLADIATEUR EN 9, AGROPOLI PROCHE DE LA VICTOIRE

La seconde moitié des hommes de Borrelli commence l’ascension, à 54 ‘le directeur de course expulse Landolfo pour un coude au détriment d’Orefice. La supériorité numérique donne à Agropoli un peu de courage, qui à 57 ‘essaie avec Doto, para Fusco. Moulinet de taux de change, jeu fragmenté et Nerazzurri qui tentent de gérer le petit avantage. En plus des changements et trois cartons jaunes pour les hôtes, très peu à signaler jusqu’à 80 ‘. De façon moqueuse, les invités en finale trouvent l’égaliseur. A 82 ‘, un tir de Doto surprend Fusco, un corner et tout à refaire pour les Nerazzurri. En difficulté le Gladiateur après le but encaissé, passe à 120 “et Fusco est appelé en prolongation, un grand défilé sur Cefariello de quelques pas. La finale était de plus en plus ascendante pour les hôtes, à la 89e minute Capone, une intervention du joueur de Nerazzurri jugée violente et méritant du rouge direct, s’est déroulée dans les vestiaires. Au cours des cinq dernières minutes de blessure, le Gladiator risque de se moquer complètement, tandis que Doto tremble encore à l’arrière de la maison avec une conclusion puissante imprimée sur le poteau. Le défi de Piccirillo se termine un par un, après une belle première mi-temps dans la seconde moitié, le Gladiator risque un coup de grâce retentissant, les deux rouges qui ont galvanisé Agropoli pèsent sur l’économie de la course.