Les débuts ne pourraient être meilleurs: trois buts d’Erling Haaland en 23 minutes pour le Borussia Dortmund

À la date 18 du Bundesliga, Borussia Dortmund il a gagné 5-3 à Augsbourg et égalé dans la troisième place du classement à Bayern Munich (un match de moins) et Schalke 04.

La grande figure du jour était Erling Haaland, l’attaquant norvégien de 19 ans qui a fait ses débuts ce samedi. Il Dortmund, qui comprenait Leonardo Balerdi dans la banque de remplacement, j’ai perdu 3-1 à cause des objectifs de Florian Niederlechner -two- et Marco Richter. Julian Brandt Il avait escompté pour les jaunes.

DÉBUT DE ERLING HAALAND DANS LE BORUSSIA DORTMUND ⚡

⏱️ 55 ‘Augsburg 3 – Dortmund 1

56 ‘Entrer dans Haaland

⚽ 59 ‘But Haaland

⚽ But Sancho 61 ‘

⚽ 70 ‘Gol Haaland

⚽ 79 ‘But Haaland

FINALE: Augsbourg 3 – Dortmund 5

Mais la réunion a eu un changement retentissant quand il est entré Haaland. La sensation de l’Europe a été envoyée avec trois buts en seulement 23 minutes de jeu et Borussia Il est resté avec la victoire 5-3. Jadon Sancho a marqué la conquête restante.