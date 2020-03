Les déclarations épicées de Courtois avant le classique: “Pour moi Messi est un joueur comme les autres”

Le classique espagnol arrive entre le Real Madrid et Barcelone au Santiago Bernabéu. Avec le même nombre de matchs joués, l’équipe Messi marche en premier, suivie de près par Merengue à seulement deux points.

C’est pourquoi ce match pourrait commencer à définir le prochain champion dans la dernière ligne droite du tournoi. Et qui a commencé à chauffer les moteurs aux heures de réunion était l’archer Thibaut Courtois.

Le Belge a déclaré que “pour moi Messi est un joueur comme les autres”, plaçant la puce au niveau de n’importe quel joueur “de la pile”.

En outre, dans des déclarations à Eleven Sports, le 1 a déclaré sans hésitation que “je n’ai pas de cauchemars avec lui. Nous l’étudions comme s’il était un joueur celtique de Vigo ou de Levante, il n’y a aucune différence à cet égard.”

À 27 ans et après avoir franchi l’Atlétido de Madrid et Chelsea, Courtois est arrivé au Real Madrid il y a deux saisons où il a fini par rester au poste de Navas après son départ pour le PSG.

Ce sera la quatrième classique dans laquelle le Belge coupera mais son record n’est pas du tout positif: deux perdus et un à égalité. “Je sens que je suis au même niveau que la Coupe du monde 2018, où j’ai été choisi comme le meilleur gardien de but. Ou peut-être même plus grand”, a déclaré le gardien de but.

Enfin, le 1 fait référence aux critiques qu’il a reçues dans sa carrière bien qu’il ait cherché à les minimiser: “Vous faites une erreur et ils vous appellent le pire archer du monde. Mais je suis mentalement fort. Je me connais quand je m’entraîne bien et quand je le fais mal. Tout ce qui se dit de l’extérieur ne m’intéresse pas. Je pense que les médias vont trop loin Les joueurs de football ne sont que des gens et ce n’est pas que nous devons tout accepter parce que c’est notre travail. “

Le Real Madrid et Barcelone seront mesurés ce dimanche à partir de 17h dans la 43e édition du classique espagnol. Là, Messi cherchera à marquer pour continuer à ajouter dans les statistiques. Il est, après tout, le meilleur buteur de ces rencontres avec 26 scores.