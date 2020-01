Les défenseurs de Bolton signent le défenseur Kean Bryan en prêt de Sheffield United

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 05 JANVIER: Kean Bryan de Sheffield United lors de la FA Cup Match de troisième ronde entre Sheffield United et AFC Fylde à Bramall Lane le 5 janvier 2020 à Sheffield, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Bolton Wanderers a signé avec le défenseur Kean Bryan de Sheffield United. Le défenseur se joint au reste de la saison et devient le sixième janvier de Keith Hill.

L’accord

Bolton a annoncé via son site Web qu’il avait signé le défenseur. Bryan se joint à lui pour le reste de la saison alors que les Trotters tentent d’accumuler autant de points que possible.

Bryan arrive à la recherche de temps de jeu après avoir eu du mal à se rapprocher de l’équipe de Sheffield United. Il a joué plus de 50 matchs de championnat en jouant pour des joueurs comme Bury et Oldham Athletic.

Il est un produit de l’académie de Manchester City mais n’a jamais fait de percée pour l’équipe senior. Il était capitaine de leur équipe de développement et, certainement, ces compétences pourraient être vitales à Bolton.

Il est avec Sheffield United depuis 2018, mais n’a pas vraiment eu une série cohérente de matchs dans l’équipe Blades. Chris Wilder l’a utilisé avec parcimonie et maintenant il veut un temps de jeu régulier.

Il arrive à Bolton dans le but de renforcer leur défense. Les Trotters ont lutté pour la cohérence à l’arrière en raison des nombreux changements. Toto Nsiala et Brandon Fleming se sont déjà joints et Bryan devra désormais s’entendre avec eux.

Keith Hill espère que Kean Bryan sera disponible pour le match de ce week-end contre Tranmere Rovers. Le club attend l’autorisation de l’EFL.

Sheffield United confirme son départ

Dans une déclaration sur son site Web, Sheffield United a confirmé le départ de Bryan.

«Kean Bryan a rejoint Bolton Wanderers de la Ligue 1 sur un contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison.

«L’ancien défenseur de Manchester City a rejoint United en août 2018 et a fait quatre apparitions seniors pour le club.

“Cette saison, les anciens joueurs de Bury et Oldham ont commencé trois matchs de coupe pour l’équipe de Chris Wilder, mais se joignent maintenant aux Keith Hill Trotters à la recherche d’un football régulier en équipe première.”

