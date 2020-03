Les défenseurs de la Ligue attendent de prendre des décisions

Cet après-midi, la Ligue a maintenu jusqu’à cinq réunions à la fois avec les différentes équipes de travail évaluer l’arrêté royal publié par le gouvernement et les mesures fiscales et sociales susceptibles d’affecter le football professionnel.

19/03/2020

Agir à 20h21

CET

Ramon Fuentes

Le message qui a été transmis par la Ligue est qu’en ce moment vous devez attendre pour prendre des décisions possibles Quant aux contrats à venir des contrats des footballeurs qui finissent par porter le poids de tout club de première et deuxième division

L’idée est d’attendre que l’on sache comment la saison se termine et de voir dans quelles conditions prendre des décisions. Parce qu’alors, une fois que l’on sait qu’une partie du championnat a été logiquement affectée et que les revenus correspondants de la télévision, quand ils peuvent avoir une vision plus complète et être capables de prendre des décisions.

N’oublions pas ça maintenant La Liga est optimiste et considère que la compétition finira par être contestée alors toute mesure prise dans ce scénario peut être précipitée. Une fois qu’une vision plus concrète sera atteinte et que l’impact des revenus de la télévision sera connu, ce sera lorsque les clubs pourront prendre des décisions qui affecteront leur personnel.

La Liga, comme nous l’avons compté, gère cinq scénarios pour reprendre la compétition et dans le pire des cas ce serait du 17 au 18 mai. Pour lundi prochain, et dans le cadre de ce contact permanent des employeurs avec leurs clubs, une autre commission déléguée est appelée, Tous les clubs tiennent pour acquis, en l’absence de confirmation officielle, que le troisième jour consécutif du premier et du deuxième soit suspendu.