Les défis de Quique Setién en tant que nouveau manager de Barcelone

Quique Setién sera sous pression dès le départ alors qu’il espère faire passer Barcelone à un autre niveau après le licenciement d’Ernesto Valverde. Setién reprend une équipe qui occupe la première place de la Liga, il y a donc certainement de quoi faire pire. Cependant, les échecs de Valverde en UEFA Champions League dans le passé montrent clairement des améliorations.

Setién n’aura pas le luxe qu’un manager a habituellement en arrivant pendant l’été. Il n’arrivera pas à choisir de nouveaux joueurs ou à expédier des joueurs qu’il pense ne plus convenir. Il n’aura pas de pré-saison pour faire évoluer son équipe dans la façon dont il aime jouer.

Au lieu de cela, il doit frapper le sol en courant tout de suite, avec tout glissement dans la ligue susceptible de signifier que le Real Madrid passe en tête. Et il doit le faire tout en changeant le style de l’équipe de l’ère Valverde quelque peu conservatrice.

La nomination de Setién promet un retour à une manière de jouer plus étendue, et peut-être une variation des systèmes 4-3-3 et 4-4-2 sous Valverde. Mais peut-il le faire avec ces joueurs, et en ce moment?

Il sera également privé de Luis Suárez, qui a été la principale source de buts de Barcelone ces derniers temps. Alors que l’absence de l’Uruguayen pourrait avoir une médaille d’argent pour permettre à Setién de jouer avec plus de joueurs mobiles, ce sera un échec en termes de score. La présence d’Antoine Griezmann sera plus importante que jamais, et nous verrons si le nouveau système l’aidera plus que son ancien rôle.

La compétition pour la Liga et la Ligue des champions de l’UEFA sera féroce, le Real Madrid constituant une grande menace au niveau national et des équipes telles que Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich constituant également une menace au niveau continental.

Le noyau ancien de joueurs de Barcelone a besoin d’un système qui utilisera ses qualités et cachera ses faiblesses. Valverde a fait valoir que c’était le but de son approche, mais voyons si Setién peut obtenir de meilleurs résultats avec une nouvelle façon de faire.

Et nous verrons s’il peut tirer le meilleur parti des jeunes que Valverde, en particulier en ce qui concerne Riqui Puig.

Setién n’aura pas beaucoup de temps pour jouer avec sa programmation ou son approche préférée avant que les gens commencent à poser des questions, mais les fans seront de son côté s’ils voient des progrès.