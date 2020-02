Les dépenses nettes de Man United triplent celles de Chelsea, du Real Madrid

Les dépenses nettes de Manchester United depuis qu’Ed Woodward a pris ses fonctions de vice-président exécutif du club est la deuxième plus élevée au monde.

Depuis que Woodward a pris les rênes en 2012, le montant des dépenses nettes de United – qui représente les transferts en moins les transferts hors – a été de 826,97 millions de livres sterling, juste derrière Manchester City. En comparaison, Chelsea a été de 256,67 millions de livres sterling et celle du Real Madrid de 297,80 millions de livres sterling.

La dépense n’a pas porté ses fruits. Au cours des huit années où Woodward a été à la barre, les Red Devils n’ont remporté qu’un seul titre de Premier League (lorsque David Gill était encore au club), une FA Cup, une Europa League et une League Cup – un retour terrible sur une telle un énorme investissement.

Source: transfermarkt.com. Le montant «solde» représente les dépenses nettes.

En termes de transferts entrants pendant cette période, United se classe troisième derrière City et Barcelone avec 1,07 milliard de livres sterling – un chiffre supérieur à ceux de Chelsea, du Real Madrid, du Paris St Germain et de la Juventus.

En revanche, le club a mal performé pendant cette période en termes de ventes de joueurs. Alors que des clubs comme Monaco et Benfica ont amassé respectivement 855,25 millions et 790,02 millions de livres sterling de recettes de transfert, United se classe 28e pour la période avec 322,25 millions de livres sterling. C’est en dessous des goûts de Villareal, Gênes, Sampdoria et Southampton. De plus, 56,7 millions de livres sterling de ce chiffre représentent la vente d’Angel Di Maria au PSG – un joueur acheté pour 67,5 millions de livres sterling seulement 12 mois auparavant.

Le joueur de 48 ans a déclaré lors du récent forum des fans: «Il y a eu un travail considérable sur notre processus de recrutement, avec un investissement considérable dans le dépistage, les données et l’analyse. Le Département du recrutement travaille sur un plan et une philosophie clairs, avec Ole et son personnel d’encadrement. »Pourtant, les chiffres ne le soutiennent pas. Autrement dit, Woodward a dépensé à mauvais escient.

Le physicien né dans l’Essex a commencé sa carrière à Old Trafford en payant 27,5 millions de livres sterling pour Marouane Fellaini quelques jours seulement après l’expiration de la clause de rachat de 23,5 millions de livres sterling du joueur. Cela aurait pu être attribué à une erreur de débutant, mais Woodward ne semble pas s’être amélioré avec le temps.

Au cours de l’été 2018, il a refusé de rencontrer le prix demandé de 60 millions de livres sterling pour Harry Maguire à Leicester City, mais a fini par l’acheter un an plus tard pour 80 millions de livres sterling.

Plus récemment, Woodward s’est retiré de la course pour signer Takumi Minamino du Borussia Dortmund parce qu’il jugeait le joueur trop cher, n’ayant pas réalisé que le meneur de jeu avait une clause de rachat de seulement 7,5 millions de livres sterling.

Le dernier fiasco du réalisateur – se débattant le jour de l’échéance du transfert pour tenter de signer dix joueurs différents avant de finalement conclure un accord de prêt coûteux pour Odion Ighalo – est l’un des meilleurs exemples à ce jour de son incompétence.

Le refus de Woodward de nommer un directeur du football au cours des huit années de son emploi à Old Trafford donne à penser qu’il est confiant dans sa capacité à gérer seul l’entreprise de transfert du club. Mais les chiffres sont là pour tous, et ils suggèrent très clairement que ce n’est certainement pas le cas.

