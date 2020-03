Les derniers effets sur le monde du sport par COVID-19, en couverture

Après quelques-uns des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, nous sommes peut-être en avance sur ce dernier depuis un certain temps, bien que toutes les compétitions n’aient pas encore fermé les portes. C’est pourquoi, comme il est de coutume ces derniers jours, les suspensions sont la nouvelle tendance dans le monde du sport.

1. Marque: “Nous allons vous battre”

Le journal de Madrid fait une revue de dernière minute des compétitions les plus importantes de la scène sportive et de la façon dont le coronavirus les a affectées, en plus d’envoyer un message positif dirigé vers la pandémie elle-même, mentionnant qu’elle sera gagnée. Il est accompagné d’un rapport des clubs de première et deuxième division.

2. Sports World: “Arrêt total”

Le journal de Barcelone met en évidence les compétitions déjà affectées, susceptibles de le faire à court terme, et rappelle que d’autres comme le Championnat d’Europe ou les Jeux Olympiques sont dans le doute, en vue des mois d’été. Les résultats de certains matchs de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa, derniers au niveau continental avant la suspension du tournoi, accompagnent en couverture.

3. Ace: “Quarantaine”

L’environnement de la capitale résume en un mot l’actualité du calendrier sportif à court terme. N’oubliez pas qu’en douze jours un calendrier alternatif peut être proposé pour réajuster les deux jours suspendus pour l’instant si la situation s’améliore. La revue au niveau européen, avec la mise en quarantaine du Real Madrid après un bilan positif dans l’équipe de basket, ou dans d’autres disciplines sportives, accompagne en couverture.

4. Sport: “Champion du Barça? Qui décide?”

La ville de Barcelone se demande comment la Liga se terminerait si aucun jour ne pouvait être joué, bien que pour l’instant la suspension ne soit que de deux semaines. Le championnat, les positions pour les compétitions européennes ou les descentes sont les sujets brûlants. La suspension de la NBA ou la première course de la Coupe du monde de Formule 1 ont été parmi les mesures les plus récentes à cet égard.

5. Super Sport: “Effondrement”

Le médium valencien souligne à la fois la suspension des deux catégories de football espagnol à court terme, ainsi que l’incertitude qui existe quant à savoir si ce laps de temps sera prolongé. La décision de l’UEFA pour mardi prochain, la mise en garde des équipes valenciennes s’entraînant mais à huis clos ou au basket prennent également leur place sur la couverture.