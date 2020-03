Les détails du contrat révélés alors qu’Everton propose de recruter un milieu de terrain brésilien de 40 millions d’euros

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 7:56

Everton aurait augmenté son intérêt pour la signature d’un milieu de terrain central brésilien de Serie A cet été.

Nicolo Schira, journaliste fiable et expert en matière de transferts, Caramels se préparent à déposer une offre de l’ordre de 40 millions d’euros (36 millions de livres sterling) pour un joueur qui a rejoint Napoli en 2015 et qui a déjà joué avec Carlo Ancelotti.

Le rapport ajoute que la tenue du Merseyside offrira à l’international brésilien à huit casquettes un accord qui le maintiendra à Goodison Park jusqu’en 2025, et qu’il recevra 6 millions d’euros de salaires ainsi que des bonus annuels.

le 29 ans Le milieu de terrain n’a effectué que 14 départs en Serie A cette saison et a également disputé six matches en Ligue des champions.

Patrick Boyland de l’Athletic a affirmé plus tôt ce mois-ci qu’Ancelotti cherchait à faire appel à un milieu de terrain central qui apporterait du dynamisme, et il a été rapporté qu’Allan était cet homme.

Fabian Delph a parfois éprouvé des difficultés depuis son déménagement de Manchester City, tandis que Jean-Philippe Gbamin a été blessé pendant toute la campagne et Morgan Schneiderlin fait face à un avenir incertain au club.

Gylfi Sigurdsson a affiché des performances bien inférieures aux normes qu’il avait fixées la saison dernière et Ancelotti ne serait pas convaincu non plus que Tom Davies soit la réponse à long terme dans la salle des machines d’Everton.

Les Toffees seraient également intéressés à signer Geoffrey Kondogbia, mais les rivaux de Premier League Tottenham restent les favoris pour décrocher l’as de Valence.

Pendant ce temps, Spurs et Everton seront tous deux en alerte après qu’un objectif de frappe ait reconnu son désir de jouer en Premier League.

