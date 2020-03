Les détails émergent du différend contractuel entre le Bayern et Neuer

Date de publication: Lundi 30 mars 2020 8:35

Entretiens entre le Bayern Munich et le gardien lié à Chelsea Manuel Neuer sur un nouveau contrat ont calé sur la durée d’une prolongation proposée, selon les rapports.

Neuer est le choix numéro un du Bayern entre les bâtons depuis plusieurs saisons depuis son départ de Schalke, avec son dernier contrat – signé en avril 2016 – qui expirera à l’été 2021.

Avec un peu plus d’un an restant aux conditions actuelles de Neuer, les champions allemands auraient été en pourparlers avec le joueur de 34 ans sur une autre prolongation.

Cependant, selon Bild, Neuer veut un autre contrat de cinq ans le portant à l’âge de 39 ans, tandis que le Bayern n’a proposé des conditions que jusqu’en 2023.

La source affirme que Neuer est “dur” dans les négociations, refusant de bouger sur ses demandes parce qu’il estime qu’il peut rattraper le temps perdu après une série de blessures au cours des dernières saisons.

Il y a cependant un «vrai problème» posé par une prolongation de cinq ans dans la mesure où le gardien de Schalke Alexander Nubel, qui déménagera au Bayern cet été, a signé un contrat de la même durée.

On dit que le Bayern craint que Neuer, qui voudra la garantie d’un temps de jeu continu, pourrait forcer Nubel à s’asseoir sur le banc pour la durée de son séjour avec les Bavarois.

En tout état de cause, le Bayern et le Neuer seraient «très éloignés» dans les négociations et un accord ne semble pas être conclu prochainement.

Chelsea a été lié à un mouvement du gardien de 92 casquettes.

