les détails et les doutes

La réunion vient de se terminer Commission médico-scientifique de la FIGC, qui suit en fait le protocole illustré ces derniers jours également par le président fédéral Gabriele Gravina.

Alors préparez-vous maintenant à une reprise efficace et protégée, évidemment quand le gouvernement arrive, selon une gradualité par catégories, puis commencez par A puis descendez. Si la nécessité de désinfecter les lieux d’entraînement semble claire, des doutes subsistent cependant, notamment en ce qui concerne le “mode retraite d’été”, qui n’est pas facile à appliquer en Serie A (9 entreprises sur 20 disposent d’un centre sportif où elles peuvent séjourner) , et objectivement difficile à appliquer à 360 ° en B et C sans plan stratégique valable, notamment pour les problèmes liés aux coûts de location de structures tiers pour de longues périodes et de logistique. Pour le moment, les amateurs ont été exclus de la discussion, où cette méthode est objectivement impossible à appliquer pour des raisons économiques et organisationnelles évidentes.

Ci-dessous la note FIGC avec tous les détails de la réunion d’aujourd’hui:

La deuxième réunion de la Commission scientifique médicale de la FIGC, présidée par le professeur Paolo Zeppilli, s’est tenue aujourd’hui par visioconférence dans le but de retracer les lignes directrices du protocole de garantie de santé pour la reprise de la formation visant à relancer les championnats professionnels.

À la contribution de tous les membres, au cours des deux dernières semaines, ceux des experts invités à participer à l’analyse de l’urgence de Covid-19 ont continué: Roberto Cauda (professeur de maladies infectieuses de l’Université catholique), Massimo Fantoni (directeur d’unité Covid-19 de la Policlinico Gemelli), Walter Ricciardi (membre de l’OMS, conseiller du ministère de la Santé) et Francesco Vaia (directeur de la santé de l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani).

En remerciant le travail de la Commission pour la disponibilité et la collaboration offertes, tant quantitativement que qualitativement, le président fédéral Gabriele Gravina a réitéré à tous les membres l’objectif de la FIGC: «Redémarrer le football en toute sécurité est fondamental dans Cette phase développera les meilleures procédures possibles pour la reprise des affaires lorsque tout le pays partira. Nous travaillons sans hâte, mais sans nous arrêter pour nous préparer lorsque les institutions nous donnent le feu vert ».

Le protocole, inspiré des principes de simplicité, de faisabilité et de fiabilité, fournit une série de prescriptions et de recommandations pour l’identification et la conservation d’un “ groupe d’équipe ” formé, en plus des joueurs, également par le personnel technique, les médecins, les physiothérapeutes , par les employés de l’entrepôt et par le personnel le plus en contact étroit avec les acteurs, qui sont complètement «négatifs».

À titre préliminaire, les travaux de la Commission recommandent le retrait fermé au moins pour la première période de formation (modèle de préparation d’été), préparatoire à la reprise complète de l’activité et sous la supervision du médecin social et / ou du médecin d’équipe. Le retrait sera précédé d’une projection (72-96 heures avant le départ) à laquelle l’ensemble du «groupe d’équipe» devra se soumettre.

En plus d’effectuer le test moléculaire rapide et le test sérologique (avec le type qui sera indiqué par les autorités compétentes), ces investigations comprennent un historique médical précis, une visite clinique (évaluation de tout symptôme et mesure de la température corporelle) et des tests instrumentaux et du sang. De plus, sur l’apport de la FIGC elle-même qui, afin de faciliter le déroulement de toutes les procédures de filtrage et faciliter une meilleure organisation logistique, il est envisagé d’envisager la possibilité de recommander un redémarrage à trois vitesses: priorité à la Serie A, à puis continuez avec Serie B et Serie C.

Le lieu d’entraînement doit évidemment être aseptisé (c’est-à-dire à la fois le centre sportif et les gymnases, les vestiaires et les hôtels si les clubs n’ont pas leur propre lieu de retrait). Le protocole se concentrera ensuite sur la gestion de la retraite avec une attention particulière aux différentes activités de formation et sur l’organisation pour l’utilisation des différentes structures, y compris la salle médicale et de physiothérapie.

Avec la contribution du responsable médical de La Haye Angelo Pizzi, les prescriptions seront également adéquates pour les arbitres, en tenant compte des spécificités de la catégorie.

Après la réunion d’aujourd’hui, le président Zeppilli fera un résumé de toute nouvelle contribution des membres, puis finalisera le document, que le président Gravina transmettra dès que possible pour évaluation aux ministres du Sport Vincenzo Spadafora et de la Santé Roberto Speranza.