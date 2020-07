Les deux derniers jours de championnat se joueront à une heure unifiée

LaLiga et la Fédération royale espagnole de football ont indiqué que les jours 37 et 38 de la Liga Santander (première division) et les jours 41 et 42 de la Liga Smartbank (deuxième division A) ils se dérouleront selon un calendrier unifié comme cela a été fait lors des saisons précédentes.

07/06/2020

Annonces :

Agir à 20h36

CEST

Les rencontres qui seront fixés dans un calendrier unifié seront ceux dont le résultat a un impact direct sur le classement final du champion de la première et de la deuxième division, dans les positions de classement européen de la Liga Santander (tant en Ligue des champions qu’en Ligue Europa) dans les positions de relégation de la première et de la deuxième division, et en promotion directe et accès à la Phase Play Off de promotion à LaLiga Santander pour les matchs de LaLiga Smartbank.

Toutes ces rencontres dont le résultat n’a pas d’impact sur les situations décrites dans peut être défini en dehors du calendrier unifié.

En tout état de cause, cette décision sera adoptée après le litige des jours 36 et / ou 37 dans le cas de LaLiga Santander et des jours 40 et / ou 41 dans le cas de LaLiga Smartbank.

Les jours et heures de contestation des jours unifiés seront les suivants:

LALIGA SANTANDER:

• Ronde 37: se jouera le jeudi 16 juillet.

• Ronde 38: elle aura lieu le dimanche 19 juillet.

LALIGA SMARTBANK:

• Ronde 41: elle aura lieu le vendredi 17 juillet. • Tour 42:

contestera le lundi 20 juillet

Dans le cas de la deuxième, les dates des éliminatoires pour la promotion en première division restent à déterminer.