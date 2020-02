les deux écoles de pensée des paris sur le football

Le monde des paris sportifs est en constante évolution, notamment en Italie. Ce sera que nous sommes tous fans, ce sera que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, nous avons vu un match de football, de basket ou de volleyball. Ce sera que nous nous sentons experts, nous improvisons des coachs, nous imaginons des phénomènes. Et surtout nous essayons d’avoir de la chance.

Ceux qui approchent les paris sur le football ont généralement deux

routes à venir. Le premier est de se concentrer sur une réunion d’une manière

désintéressé, peu importe les chances. Le second est celui à la place

liés au monde des nombres, des études, des pourcentages, des statistiques,

d’affrontements et de tête à tête. Comme un guide illustre

sur la recherche de valeur dans les paris sur le football, élaboré par le

experts bwin, le résultat est important pour les adeptes du premier cas et non

la façon dont vous obtenez: mieux vaut mettre une victoire dans votre poche avec un slip

de tous les 1,10 qui espèrent gros et chasser une “facture” de jeu et

cotes absurdes. Les autres recherchent plutôt le placement gourmand, celui de

à deux chiffres, le classique “ça n’arrive pas mais si ça arrive …”. Pour être clair

un champion d’Angleterre de Leicester ou, pour vouloir voir le nôtre

championnat, un Spal sur le toit de la Serie A.

La question est: laquelle de ces deux est la meilleure façon?

Apparemment, la première façon semble donner plus de certitudes, mais en fait, la façon

mieux creuser, ou essayer de rassembler un joli nid, c’est de les trouver

cotes plus élevées par rapport aux chances que l’événement se produise. fondamental

est d’identifier un “avantage”, ou une marge bénéficiaire. Essayons d’expliquer

comme, comment. Lancer une pièce et jouer à la tête ou à la queue, deux personnes

respectivement 50% de chances de gagner: faire un profit serait beaucoup

difficile car à long terme la tête et la croix peuvent être les mêmes,

même mécanisme de distribution d’argent. Trouvez une marge de

Bref, le gain est aussi une manière gagnante pour le football: chercher un résultat

qui est plus susceptible de se produire que les cotes offertes.

Vous ne devriez jamais perdre de vue d’autres conseils utiles. la

les experts, par exemple, recommandent de jouer contre des équipes avec des fans

important mais déformé: c’est parce que les agences de paris savent que

ils seront toujours joués par leurs supporters déçus et ajusteront les chances de

sur cette base. Si vous êtes très fidèle aux mathématiques et ne jouez pas si vous ne l’avez pas

étudié avant, puis jetez un œil aux chiffres des confrontations directes: comment

arrive avec des chevaux, derrière des équipes et des joueurs il y a des performances,

revient, marque à un certain stade ou contre un adversaire spécifique. prudence

puis à la cote la moins populaire: le signe X est généralement le plus snob.

Le choisir peut parfois être une bonne chose. Enfin, une attitude qui

pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite est une bonne et saine

pessimisme. Qu’est-ce que cela signifie? Si tout le monde espère voir un match avec de nombreux buts,

ici, la part du dépassement ou de l’objectif sera très faible. Pariez sur les matchs

ennuyeux, où il y aura peu de réseaux, il pourrait être utile

placement final.