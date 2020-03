Les deux prochains jours de la Ligue se joueront à huis clos

Les 28e et 29e jours de la Ligue de Santander de première division et les 32e et 33e jours de la Ligue de SmartBank de deuxième division se joueront à huis clos et sans public comme mesure préventive de l’expansion du coronavirus.

10/03/2020 à 12:17

CET

SPORT.es

Le gouvernement l’annoncera officiellement après la réunion du Conseil des ministres mardi, mais la Ligue (LFP) a déjà pris cette décision après avoir analysé les rapports des conseils régionaux de la santé.

Le Real Madrid-Eibar et le Racing-Lugo de 13-M seront déjà joués sans public, ainsi que le derby andalou entre Séville et le Real Betis del Sánchez Pizjuán.

Dans le cas du Barça, cela implique que l’équipe Blaugrana jouera sans public au stade Son Moix contre le Real Mallorca le samedi 14 mars (18h30), tout en recevant Leganés au Camp Nou le 22 mars (21 : 00 heures). Au milieu se trouve le duel de la Ligue des champions contre Naples, qui se jouera également sans public le 18 mars (21h00).

Dans le cas du Real Madrid, il sera plus touché par cette mesure dans le cas des équipes de première division car elles ont deux jours consécutifs à domicile au Santiago Bernabéu. Vendredi 13 mars prochain, il reçoit Eibar (21h00) tandis que samedi 21 mars, il se réunira à Chamartin à Valence ((16h00).

Il en va de même pour Oviedo en deuxième division, car il doit jouer à Carlos Tartiere sans public contre Ponferradina et Deportivo. Les autres clubs des premier et deuxième clubs seront affectés en un seul match dans leur stade.

Hormis cette mesure, il n’est pas exclu que le différend d’une partie puisse être suspendu en fonction de l’évolution de la situation dans les zones les plus touchées par le coronavirus.

Ce qui est certain, c’est que seuls les journalistes et le personnel technique des chaînes de télévision disposant de droits de diffusion pourront y assister, et l’accès aux autres représentants des médias sera interdit.