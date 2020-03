Les deux prochains matchs du Bayern Munich II reportés en raison d’un coronovirus

La troisième division allemande a reporté les deux prochains jours de match en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la 3. Liga. Les journées 28 et 29, prévues pour le week-end à venir et les mardi et mercredi prochains, seront déplacées au plus tôt au début du mois de mai.

Le Bayern Munich II, actuellement septième du tableau de la 3. Liga, devait jouer contre Ingolstadt samedi et Preussen Münster mardi prochain.

Le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius, a reconnu qu’il s’agissait d’une «situation exceptionnelle»:

Nous sommes dans une situation exceptionnelle. De nouveaux développements surviennent presque toutes les heures. Une chose est claire: la santé prime sur tout le reste. Il est également clair que nous voulons être à la hauteur de notre responsabilité envers les clubs.

Dans son communiqué, la DFB a indiqué que les clubs avaient décidé de reporter les matches plutôt que de les jouer à huis clos, ce qui est le cas en Bundesliga. Contrairement à l’équipe de réserve du Bayern, de nombreux clubs dépendent des revenus générés par la vente de billets dans le stade.

“Les revenus des matches sont essentiels pour les clubs et représentent plus de 21% du revenu annuel total”, indique le communiqué.

On ne sait pas comment les jours de match reportés affecteront les éliminatoires de promotion / relégation entre les deuxième et troisième divisions de l’Allemagne.