Les directives pour la phase 2, beaucoup doivent encore être patientes. Voici les mesures de réouverture

ROME. Des chiffres en baisse, maisUrgence coronavirus ne peut pas être dit absolument derrière pour l’Italie. Le gouvernement en est bien conscient, sur la suggestion des autorités sanitaires et de la communauté scientifique, ainsi que de la protection civile qui, lors de la conférence de presse, ont réaffirmé aujourd’hui que les mesures de confinement nous tiendraient compagnie longtemps après les premières réouvertures.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ET PAS SEULEMENT

Dans l’intervalle, les premières lignes directrices pour la reprise de diverses activités apparaissent, certaines commenceront à partir de demain tandis que d’autres auront un feu vert partiel à partir du 4 mai. Le groupe de travail dirigé par Vittorio Colao travaille déjà depuis un certain temps, deux précisions: l’utilisation de masques et l’éloignement social seront la base sur laquelle ajouter de nouvelles indications. Quant aux bureaux et magasins, à partir de la date de réouverture, ils devront garantir laassainissement des systèmes de ventilation et nettoyage des locaux de travail au moins deux fois par jour. Ce sera également l’utilisation de distributeurs de désinfectants est obligatoire, qui devront camper à l’entrée de chaque chambre, dans les magasins, dans les bureaux publics, à côté des caisses et de tout équipement utilisé plus fréquemment.

ENTREES MAGASINS ET BUREAUX

Les activités qui nécessitent un contact plus direct avec les clients doivent fournir des gants et des masques à leurs employés, à porter toujours, surtout là où l’éloignement social ne peut être garanti. Aussi, toujours en ce qui concerne bureaux et commerces, les entrées des locaux doivent se faire de la manière suivante: deux opérateurs et un client pour les plus grands, un opérateur et un client pour les plus jeunes.

TRANSPORT SÉCURISÉ

Service de transport public qui subira inévitablement également des changements importants, les bus et le métro feront plus de voyages à la lumière du fait que dans les transports publics vous ne pouvez voyager que assis et sans occuper tous les sièges disponibles.

RÉOUVERTURES AVEC ATTENTION

Les réouvertures se feront donc de manière échelonnée, les derniers à revoir la lumière seront forcément ceux jugés à risque: bars, restaurants, barbiers, coiffeurs et esthéticiennes. En outre, ces activités doivent garantir au moins un mètre entre les travailleurs et les clients au comptoir, également dans les locaux entre une table et l’autre, il doit y avoir au moins deux mètres. Toutes les indications donc pour permettre le redémarrage des activités, petit à petit, mais le gouvernement devra garantir en quelque sorte également les contrôles appropriés, afin que les activités susmentionnées respectent strictement toutes les mesures, les citoyens étant appelés à jouer un rôle fondamental dès le point de vue civique.