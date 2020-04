Les dirigeants nationaux évaluent une baisse de salaire dans les prochaines heures

Je veux direLes dirigeants nationaux envisagent de baisser leurs salaires en raison de la pandémie de coronavirus.

L’agitation causée par COVID-19 non seulement inquiète dans le domaine de la santé, mais a un effet sur l’économie de l’Uruguay et du monde.

En ce sens, le football n’en est pas exempté, car il a dû être reporté et cette inactivité inquiète et beaucoup ceux qui vivent de ce sport, parmi eux, les grandes institutions qui continuent à maintenir des dépenses fixes mais n’ayant pas d’activité ne reçoivent pas les revenus correspondants pour équilibrer le domaine financier. .

De cette façon, pour les clubs, les coûts les plus importants et les plus importants sont considérés comme les salaires des joueurs de football, et des politiques ont été adoptées dans le monde entier, y compris les ligues les plus importantes du monde.

Hier, il a été confirmé qu’en Argentine Racing, ce serait le premier club à réduire les salaires, d’environ 30%.

Cela ne semble pas très éloigné de ce qui peut arriver en Uruguay dans les prochaines heures, et c’est pourquoi les dirigeants de l’équipe tricolore évaluent une baisse de leur salaire qui, bien que rien ne soit confirmé, on estime qu’elle pourrait aller entre 20 ou 30% de réduction.

Rappelons que les footballeurs ont été envoyés à l’assurance chômage “partielle”, qui impose un “plafond” de 61 329 $ qui ne représente en rien ce qu’ils facturent.

Cette mesure de “baisse de salaire” toucherait principalement les joueurs qui dépassent un chiffre significatif, dans lequel les joueurs et les dirigeants déterminent où cette “limite” serait placée, le club couvrirait 100% des salaires les plus bas.

Bien qu’à un moment donné, l’idée du club “La Blanqueada” était de couvrir tous les salaires, dans les dernières heures, l’idée de faire des expressions avec les plus élevés a été envisagée, et il cherche à convenir avec les joueurs d’un pourcentage de réduction .

Pour l’instant, tout indique que des références telles que l’Argentin Gonzalo Bergessio seraient incluses, ce qui reste à savoir, c’est combien la remise signifiera.