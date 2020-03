Les dix meilleurs articles de la semaine de The Peoples Person

Un football à couper le souffle, un double du Derby, une déroute Europa et la saison mise sur glace. Voici nos dix meilleures histoires de ce qui a été les semaines les plus étranges pour Manchester United.

1. La semaine a bien commencé avec les Red Devils Derby double contre Man City dans une brillante victoire 2-0. Découvrez comment le résultat représente un tournant majeur pour United:

La victoire de Manchester United au derby montre que le fanfaron est de retour

2. Tahith Chong a finalement mis fin à des mois de spéculation en engageant son avenir chez United. Nous obtenons ici la vérité sur ce qui a changé l’esprit de Chongy:

Tahith Chong souscrit au «plan brillant» de Manchester United

3. Un joueur dont l’avenir à Old Trafford semble beaucoup moins sûr est Jesse Lingard, avec des rapports disant que le joueur de 27 ans sera vendu à l’été. Pour tout savoir sur la sortie potentielle du milieu de terrain tant décrié:

Jesse Lingard semble prêt à quitter Manchester United cet été

4. United reste en pole position pour signer Jadon Sancho, mais un expert révèle que le monde du football doute que les négociateurs de Manchester United soient capables de conclure l’accord, et voici pourquoi:

“Notorious” Ed Woodward et Matt Judge pourraient saboter l’accord de Jadon Sancho

5. Anthony Martial a été en forme ces derniers temps et dans cet article, nous regardons comment sa bromance en herbe avec Bruno Fernandes l’a aidé à élever son jeu:

Bromance fait ressortir le meilleur d’Anthony Martial à Manchester United

6. Il y a eu des nouvelles intéressantes et inattendues sur le transfert cette semaine, car Red Bull Leipzig Timo Werner a confirmé qu’il envisageait de signer pour Man United cet été. Lisez ce qu’il a à dire ici:

Timo Werner confirme qu’il envisage de déménager à Manchester United

sept. Phil Jones a été exclu de l’équipe de la journée pour sept matchs consécutifs. Avec tous les défenseurs maintenant en forme, nous demandons ici si la fin est proche pour Jonesy et regardons où tout s’est si mal passé pour lui:

Phil Jones a peut-être disputé son dernier match contre Man United

8. Les mauvais résultats suivis du krach boursier ont fait chuter le cours des actions du club et les vitriers ont été occupés à retirer des actions du marché. Dans cet article, nous demandons si les Saoudiens sont sur le point de frapper pendant que le stock est en baisse et quel impact cela aura sur notre cagnotte de transfert:

Les actions de Manchester United chutent alors que les Glazers repoussent la prise de contrôle

9. Le battage 5-0 de United contre LASK à huis clos a sans aucun doute été la performance de la semaine et pas moins de six joueurs unis ont été nommés dans l’équipe de la semaine de la Ligue Europa. Découvrez qui ils sont dans cet article – vous serez surpris de savoir qui est là et qui n’est pas:

Six stars de Manchester United dans l’équipe de la semaine de la Ligue Europa

10. Et enfin, il y a eu des bruits excités venant d’Old Trafford qui Paul Pogba peut-être rester au club après tout. Voici ce qu’Ole Gunnar Solskjaer a pu confirmer:

Ole Gunnar Solskjaer s’attend à ce que Paul Pogba reste à Manchester United

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!