Les dix meilleurs articles de la semaine de The Peoples Person

Une semaine sans football semble être une vie, mais il se passe encore beaucoup de choses en coulisses. Voici quelques-unes des meilleures histoires émergeant de la première semaine complète de verrouillage de Manchester United:

1. Malgré une offensive de charme de United, le Borussia Dortmund serait toujours favori pour signer la sensation de Birmingham âgée de 16 ans Jude Bellingham, mais n’ayez crainte, les Red Devils ont un as dans leur manche:

Jude Bellingham: le grand avantage de Man United dans la course pour le signer

2. Nous savions tous Aaron Wan-Bissaka était bon, mais des statistiques étonnantes sont apparues cette semaine qui montrent à quel point il est bon:

Les statistiques défensives d’Aaron Wan-Bissaka emportent les concurrents

3. Les rumeurs selon lesquelles United poursuivent l’Ajax Donny Van de Beek ont fait surface cette semaine, malgré les informations selon lesquelles il a un accord de pré-contrat avec le Real Madrid. Cet article examine ce qui pourrait se passer et comment cela implique un certain Paul Pogba:

Man United cible Donny van de Beek dans un accord compliqué sur le changement de Pogba

4. Comment le report de la saison affecte-t-il Odion IghaloL’accord de prêt? Cet article examine la situation du Nigéria et aussi ce que 86% des fans ont déclaré que United devrait faire à ce sujet:

Quelle suite pour Odion Ighalo si le football est suspendu jusqu’à la fin de son prêt?

5. À certaines étapes récemment, il semblait que la Juventus était clairement la favorite pour atterrir Paul Pogba cet été, mais la nouvelle a éclaté cette semaine que les Italiens pourraient être sur le point de se débrancher en raison de deux problèmes clés:

Les revendications salariales «vertigineuses» de Paul Pogba rendent la Juventus peu probable

6. Avec l’annonce cette semaine que l’Euro 2020 serait repoussé d’un an, nous avons examiné de manière intéressante comment cela pourrait affecter les joueurs anglais de United et mettre en place un potentiel Homme United England Euro 2021 XI composé uniquement d’étoiles unies – et nous n’avons même pas mentionné Jesse Lingard:

Un club anglais de Manchester United pourrait-il gagner l’Euro 2021?

7. Avec l’avenir de Tahith Chong définitivement réglé la semaine dernière, l’attention s’est Angel Gomes, dont l’avenir est encore dans l’air. Cet article examine la situation actuelle de l’international anglais des moins de 21 ans:

L’avenir d’Angel Gomes à Manchester United entre ses propres mains

8. Combien de football pourrait Marcus Rashford jouer encore cette saison si tout se passe comme prévu? Nous répondons à cette question ici:

Marcus Rashford: ce que la saison pourrait maintenant offrir à l’homme anglais

9. Vous pouvez généralement prendre des rumeurs selon lesquelles United Harry Kane avec une pincée de sel, mais peut-être que les derniers devraient être pris plus au sérieux, car ils proviennent d’une source vraiment fiable:

Le transfert de Harry Kane surprend Manchester United

10. Et puis, bien sûr, il y a la grande nouvelle que les propriétaires de Man United, les Glazers, ont recruté le meilleur joueur du monde. Non, ce n’est pas Messi ou Ronaldo, c’est un footballeur américain Tom Brady, mais cela pourrait encore être une grande nouvelle pour United selon cet article:

Ce que le passage de Tom Brady aux Tampa Bay Buccaneers signifie pour Manchester United

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.