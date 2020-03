Les dix meilleurs articles de la semaine de The Peoples Person

Ce fut une semaine bien remplie pour Manchester United avec deux gros matchs et beaucoup d’activités en dehors du terrain également. Si vous avez manqué l’une de nos meilleures histoires, voici une chance de lire ce qui se passe au Theater of Dreams.

1. Le Real Madrid a peut-être refroidi sa passion pour Paul Pogba, mais l’intérêt grandit ailleurs et United pourrait enfin prendre le dessus dans cette saga longue et complexe, en savoir plus ici:

La saga de transfert de Paul Pogba prend deux bons tours pour Man United

2. Odion Ighalo A marqué un doublé lors de ses débuts en FA Cup contre Derby County jeudi. Lisez ce que le patron et d’autres ont dit à propos de l’effet incroyable que le Nigérian a déjà eu pendant sa courte période au club:

Odion Ighalo pourrait rapidement devenir le héros culte de Man United

3. Pourrait Bruno Fernandes être le catalyseur qui rend United à nouveau formidable? Cet article rend compte de ce que les membres du personnel d’Old Trafford et des experts portugais ont à dire sur la mentalité gagnante du meneur de jeu.

La mentalité gagnante de Bruno Fernandes ramènera la grandeur à Man United

4. Jadon Sancho est l’une des propriétés les plus en vogue du football mondial et il y a eu d’excellentes nouvelles pour United cette semaine alors qu’ils poursuivent la signature du joueur de 19 ans:

Man United donne plus d’espoir à la poursuite de Jadon Sancho

5. Jesse LingardLa saison est allée de mal en pis cette semaine. Ici, nous couvrons des exemples de la façon dont il a été traîné et saccagé sur et hors du terrain par des fans en colère et des médias cinglants:

Jesse Lingard traîné par des fans vicieux après une performance boiteuse

6. FredLa forme a été la surprise la plus heureuse de la saison et il est rapidement devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Après notre interview exclusive avec le Brésilien, voici ce qu’Ole Solskjaer et ses fans ont dit de ses progrès:

Fred salué par le manager et les fans après l’interview

sept. David de Gea a commis une autre erreur de grande envergure contre Everton dimanche et cela a donné lieu à d’énormes spéculations sur son avenir, que vous pouvez lire ici:

La forme de David de Gea est une préoccupation majeure pour Man United

8. L’autre objectif estival de United, Jack Grealish, se rapproche d’un déménagement à Old Trafford et les nouvelles suivantes ont éclaté cette semaine au sujet du prix demandé par Aston Villa pour leur capitaine:

Man United a dit au prix de signer Jack Grealish d’Aston Villa

9. Si vous pensiez que trop de cuisiniers gâtaient déjà le bouillon de transfert à Old Trafford, détrompez-vous Ed Woodward met en place un département de huit personnes pour choisir qui United achètera:

Man United a mis en place une équipe de huit personnes pour sélectionner les cibles de transfert

dix. Cet homme Ighalo encore! Lisez la réaction des médias sociaux à son incroyable performance contre Derby ici:

Les fans de Manchester United réagissent à la performance d’Odion Ighalo contre Derby

