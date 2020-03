Les dix meilleurs articles de la semaine de The Peoples Person

Ce fut une semaine chargée pour la spéculation sur les transferts à Old Trafford et il y a eu des développements importants malgré le manque de football. Voici quelques-unes des meilleures histoires de la semaine de Peoples Person au cas où vous les auriez manquées:

1. Presque tout le monde a radié Alexis Sanchez mais nous avons trouvé des statistiques qui suggèrent qu’il était loin du flop à United et Inter que nous pensions tous:

Alexis Sanchez est toujours vainqueur du match, selon les statistiques

2. Cela fait longtemps que nous ne parlions pas d’un éventuel Antoine Griezmann transfert à Old Trafford, mais Barcelone pourrait chercher à le décharger pour deviner où:

Barcelone plus ouverte aux soldes d’été d’Antoine Griezmann

3. Beaucoup de bruit cette semaine à propos d’un éventuel déménagement pour Napoli Kalidou Koulibaly, mais dans cet article, nous avons démystifié certains des mythes qui entourent le joueur et examinons la probabilité réelle d’un transfert:

Kalidou Koulibaly heureux de rester à Napoli malgré l’intérêt de Manchester United

4. Paul Pogba a négocié un cessez-le-feu entre son agent Mino Raiola et le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, lisez les dernières actualités de Pogworld ici:

Paul Pogba demande le cessez-le-feu entre Mino Raiola et Ed Woodward

5. La semaine dernière, il semblait que Barcelone se désintéressait de l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, mais alors, tu ne le sais pas? La partie espagnole a fait une offre insolente. Qu’est-ce que cela signifie pour la stiuation de l’attaquant de United? Nous analysons les implications ici:

La candidature de Barcelone pour Manchester United cible Lautaro Martinez

6. Ole Gunnar Solskjaer a déjà fait de grands progrès dans l’élimination du bois mort à Old Trafford, mais dans cet article, nous examinons neuf autres joueurs susceptibles de faire face à la hache cet été:

Neuf joueurs de Manchester United affrontent la hache lors du dégagement estival

7. Nous avons organisé un sondage Facebook cette semaine pour demander aux personnes qui, selon eux, devraient être Harry MaguireEst le partenaire arrière central habituel. Lisez la réaction des fans dans cette pièce surprenante:

76% des fans pensent qu’Eric Bailly devrait être le partenaire central de Harry Maguire

8. A Jadon Sancho transfert semble plus probable que jamais cette semaine avec des rivaux qui se retirent de la course et cette nouvelle importante de son club à domicile, le Borussia Dortmund:

Le Borussia Dortmund accepte le départ de Jadon Sancho cet été

9. Nous avons tous entendu à quel point le même Borussia Dortmund est favori. Jude Bellingham mais cette légende unie aurait pu convaincre le jeune de 16 ans qu’il devait venir à Old Trafford:

Jude Bellingham de Birmingham City choisit la légende de Manchester United comme héros

10. Et enfin, il semble que United ait une bataille à faire s’ils veulent rendre le mouvement d’Odion Ighalo permanent alors que son équipe à domicile, Shanghai Shenhua, a considérablement augmenté la mise cette semaine:

Shanghai Shenhua offre à Odion Ighalo une énorme extension de contrat

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.