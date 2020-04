Les doutes d’Ibra: loin de Milan, il est déjà entrepreneur. Mais l’adieu au football n’est toujours pas acquis Primapagina

Zlatan Ibrahimovic, ne se laisse pas arrêter par le coronavirus et continue de s’entraîner en Suède. Avec son Hammarby, c’est pour 25% des parts du club que vous avez attaqué acheté: preuve d’avenir? Il est difficile de croire qu’Ibra peut vraiment continuer sa carrière de footballeur à domicile, où il ne portait que la chemise de Malmoe. Pourtant, l’avenir du Suédois est un sujet très chaud, car selon toute probabilité, il sera loin de Milan.

Sera des mois d’attente Elliott et les Rossoneri, cependant Ralf Rangnick, candidat numéro un pour guider le prochain projet technique du club via Aldo Rossi, et pour comprendre quelle sera la décision d’Ibrahimovic: le choix lui appartient et communiquer à la société ses intentions pour la prochaine saison, mais les dernières indications qui filtrent suggèrent que en été, sauf rebondissements, le deuxième adieu entre Zlatan et le diable se matérialisera.

À ce stade, Ibra sera à la croisée des chemins: continuer ou ne pas continuer, tel est le dilemme. “Je ne sais pas encore ce que je veux”, a-t-il déclaré en début de mois, exprimant tous les doutes générés par les premiers mois chez les Rossoneri. Malgré 39 ans à parcourir en octobre, la tentation de continuer est si grande dépendra également des projets qui seront proposés: plus que l’aspect économique, comme l’a également souligné Mino Raiola, celui technique et environnemental sera fondamental. L’Italie est une deuxième maison pour Zlatan et pourrait avoir une voie préférentielle en ce sens: la Monza n’a jamais été qu’une suggestion, la Naples une idée comme aussi le Bologne, en vertu de la relation qui lie l’attaquant à Sinisa Mihajlovic et les clins d’oeil de l’hiver dernier.

Et puis il y a l’autre sens, celui qu’il faudra nécessairement prendre sinon l’été prochain dans un an ou deux: raccrocher vos bottes. Et dans ce sens, Ibrahimovic a déjà réussi à fixer une nouvelle carrière potentielle: celle d’un entrepreneur. L’achat des actions Hammarby n’est que la dernière des nombreuses initiatives prises par les Suédois au fil des ans: après la fermeture de la marque de vêtements A-Z après deux ans d’activité, Ibra s’est lancée dans parfums, produits de soins corporels, chewing-gum et padel. Sans négliger le travail constant sur sa silhouette comme icône et témoignage, à la fois pour des campagnes publicitaires et activement avec la charité ou la sensibilisation, la dernière en date étant la lutte contre Covid-19. Continuez ou dites adieu au football joué pour l’esprit d’entreprise ou lancez-vous dans une nouvelle aventure comme celle de gestion avec Raiola, Ibrahimovic réfléchit, mais est prêt pour toute solution que l’avenir réserve. De plus en plus loin de Milan.