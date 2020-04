Les échecs en cinq mouvements vers le coronavirus, les propositions du ministre Hope pour la phase 2

ROME. Ces derniers jours, les chiffres de la contagion de Covid-19 ont fait que les autorités sanitaires italiennes en charge ont commencé à réfléchir activement à la phase 2 pour revenir à la normale. Un chemin graduel est clair, il faudra probablement des mois pour retrouver partiellement les rythmes quotidiens au travail et au-delà.

COHABITATION EN ATTENTE DU VACCIN

la Ministre de la santé dans le gouvernement de Giuseppe Conte, Roberto Speranza, a proposé un plan en cinq étapes pour mieux gérer la phase 2. Tout d’abord, il faut préciser qu’elle ne se terminera pas toute la journée, les virologues du monde entier ont amplement précisé qu’il y aura une phase où vivre avec le virus, en attendant un vaccin sûr. Pour sortir de la phase d’urgence et progresser vers la reprise, Speranza a fait une proposition en la matière:

Distanciation sociale et utilisation des moyens de protection individuelle sur le lieu de travail jusqu’à l’approbation du vaccin.Alimentation des établissements de santé locaux, moins de patients dans les hôpitaux et plus de soins à domicile pour ceux qui ne présentent pas de symptômes graves.Création de pôles hospitaliers sur tout le territoire national, purement dédié au traitement du coronavirus, afin de protéger également les autres malades.Exécuter des tampons sur un plus grand pourcentage de la population, avec des échantillons prélevés dans la voiture pour cartographier le virus de manière capillaire. Utiliser une application pour suivre les contacts et recevoir une assistance médicale de votre médecin.