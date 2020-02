“Les éliminatoires de la demi-finale de 2008 parmi les meilleurs souvenirs”

SORRENTO (NA). Sorrento-Taranto approche à grands pas, défi en vue des playoffs au stade Italia. Dans la maison Rossoneri un grand ancien rossoblu, Salvatore D’Alterio, présente la rencontre qui peut tellement affecter la course éliminatoire.

MOT À L’EX

«Je pense que nous serons tous à la disposition de l’entraîneur pour le match. – commença l’expert défenseur – Tarente? Jusqu’à présent, cela a été une semaine tranquille pour moi, un match arrive dans lequel je pourrai saluer un vieil ami mais l’esprit sur le terrain sera le même que toujours. Dans cette phase, je joue peu, mais je vais bien et je suis disponible pour l’entraîneur et ses coéquipiers. Mes coéquipiers se portent très bien, j’en suis content, mais j’essaie toujours d’apporter ma contribution “.

N’OUBLIEZ PAS ROSSOBLU MAIS MAINTENANT …

Le défi avec le rossoblu entre le présent et le passé: «Je ne découvre certainement pas la valeur de Taranto, nous parlons d’une équipe qui a commencé à gagner le championnat et qui va donc venir ici pour gagner, ils sont obligés de le croire. Le maillot Taranto est lourd et devrait être honoré, mais je suis sûr que ce sera difficile pour eux contre nous aussi. – dit D’Alterio – Performance? Franchement, je ne m’attendais pas à un Sorrento aussi élevé, mais j’étais conscient de la valeur de ce groupe et que nous pouvions déranger tout le monde avec nos grandes qualités. L’entreprise, le personnel et la diesse Amodio sont toujours proches de nous et cela affecte. – conclut le défenseur des Rossoneri – Vous souvenez-vous de rossoblu? L’un des plus beaux fut certainement la demi-finale des éliminatoires de retour contre Crotone en 2008. Nous avons gagné deux contre zéro et l’Iacovone était pratiquement bondé. “