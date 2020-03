Les enquêteurs sur les accidents expliquent les conclusions du vol tragique d’Emiliano Sala

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 2:48

L’accident d’avion qui a tué le footballeur Emiliano Sala a été causé par la perte de contrôle du pilote alors qu’il tentait d’éviter le mauvais temps, ont déclaré les enquêteurs.

Un rapport final de la Direction des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB) a conclu que l’avion monomoteur Piper Malibu avait subi une rupture en vol alors qu’il volait trop vite pour ses limites de conception.

Il a ajouté que le pilote David Ibbotson, 59 ans, était probablement atteint d’un empoisonnement au monoxyde de carbone.

Les enquêteurs ont constaté qu’un facteur contributif à l’accident était le fait que M. Ibbotson n’avait aucune formation en vol de nuit et un manque de pratique récente de se fier uniquement aux instruments du poste de pilotage pour contrôler un avion.

L’attaquant argentin Sala, 28 ans, a signé pour Cardiff City avec le club français de Nantes le 19 janvier 2019 pour 15 millions de livres sterling.

M. Ibbotson l’a fait voler de Cardiff à Nantes afin de pouvoir dire au revoir à ses anciens coéquipiers plus tard dans la journée, avant d’effectuer le vol de retour fatal deux jours plus tard lorsque l’avion a plongé dans la Manche.

Le corps de Sala a été retrouvé mais M. Ibbotson n’a pas été retrouvé.

Ni M. Ibbotson ni l’avion n’étaient autorisés pour que le vol opère commercialement, mais des preuves ont montré qu’il devait être payé, a indiqué l’AAIB.

Les opérations de vols charters sans licence – appelées chartes grises – entraînent généralement des coûts d’exploitation inférieurs.

L’ancien agent de football Willie McKay a déclaré avoir payé le vol mortel mais n’a pas choisi le pilote ou l’avion.

Il a expliqué qu’il aidait son fils Mark, qui représentait Nantes, à finaliser le transfert.

Alison Campbell, inspecteur principal des opérations, a déclaré que c’était une nuit noire avec «peu ou pas» d’horizon visible.

«Il faisait mauvais temps dans la région et d’après ses appels radio, il était clair que le pilote devait manœuvrer pour l’éviter», a-t-elle expliqué.

Après une descente de milliers de pieds en quelques secondes, le pilote a tenté une manœuvre de cabré brusque.

Cela a été effectué à une vitesse bien supérieure aux limites de conception de l’avion, ce qui a provoqué sa rupture.

Les enquêteurs ont conclu que l’avion était entré dans la Manche à l’envers et que l’impact n’était «pas survivant».

L’AAIB a également révélé que le pilote avait informé un certain nombre de personnes de quatre problèmes potentiels avec l’avion qui s’étaient produits pendant le vol aller de Cardiff.

Cela comprenait un «coup», bien que sa cause soit inconnue et il n’a pas pu être déterminé si c’était un facteur dans l’accident.

Dans un communiqué, Cardiff a déclaré qu’il se félicitait de la publication du rapport, le qualifiant d ‘”étape importante dans la compréhension de tous les faits entourant cette tragédie”.

Le club a ajouté qu’il espère que les questions soulevées par le rapport seront traitées lors de l’enquête, qui devrait reprendre la semaine prochaine.

La déclaration conclut: «Le rapport met également en évidence un certain nombre de défis auxquels les organismes de réglementation sont confrontés pour arrêter les vols charters illégaux, dont l’utilisation répandue dans l’industrie du football et plus largement met en danger d’innombrables vies.

«Nous sommes encouragés de lire que la CAA (Civil Aviation Authority) est déterminée à lutter contre les activités illégales en poursuivant les personnes impliquées. C’est une pratique qui doit être arrêtée et nous espérons que l’industrie sera soutenue afin d’éviter que cette tragédie ne se reproduise. »