Les entraîneurs sont prêts à réduire les salaires. Le “mont de l’engagement” de l’A dépasse les 60 millions d’euros

Alors que les clubs et l’AIC se disputent les baisses de salaires, l’AssoAenenatori, un syndicat qui rassemble des techniciens professionnels et préparatoires, tente de garder un profil bas, avec la volonté de la catégorie de contribuer au moment de crise du système tout en protégeant leurs membres plus faible. Ceux qui sont loin des salaires stellaires des entraîneurs de Serie A

SOIXANTE MILLIONS D’ENGAGEMENTS – Le Corriere dello Sport s’est concentré sur cet aspect en analysant le montant total des salaires des meilleurs entraîneurs de vol. À ce jour, 34 techniciens sont sous contrat avec les 20 clubs de Serie A en raison des exemptions (Ancelotti et Di Francesco ne sont pas prises en considération après la résiliation de leurs accords avec Naples et Sampdoria au moment de l’exemption) pour un total de plus de soixante millions d’euros nets.

LE PODIUM – Le mieux payé est Antonio Conte qui reçoit 11 millions d’euros par saison de l’Inter, alors que sur la deuxième marche du podium il y a Max Allegri, ancien entraîneur de la Juventus toujours sous contrat avec les bianconeri, avec 7,5 millions d’euros. Médaille de bronze pour l’héritier de l’entraîneur de Livourne, Maurizio Sarri avec 5,5 millions.

L’EXEMPTE – Les formateurs qui ne sont plus en fonction mais toujours sous contrat pèsent également sur le calcul total. Dire d’Allegri se démarque Luciano Spalletti, ex Inter, avec un salaire de 4,5 millions d’euros, Marco Giampaolo, ex Milan, avec 2, Walter Mazzarri, ex Toro, avec 1,8 e Vincenzo Montella, ex Fiorentina, avec 1,5.