Simone Inzaghi, entraîneur de la Lazio, s’est entretenu avec les microphones de la Lazio Style Channel après le KO contre Milan: « Nous n’étions pas dans les meilleures conditions, en première mi-temps, nous aurions dû exécuter les épisodes en notre faveur, malheureusement nous n’étions pas bons. Malheureusement, leur 0-2 a mis fin au jeu. Maintenant, nous devons récupérer de l’énergie et des joueurs pour les jours qui restent. Nous devons partir de la fierté de la saison jusqu’à présent, nos fans aujourd’hui étaient splendides, nous accompagnant au stade de Formello. un peu fatigué, malheureusement je n’ai pas eu la chance de changer. Je n’aurais jamais appelé Leiva, Cataldi et Adekanye si nous avions été une situation normale, je lui ai demandé un sacrifice: je ne peux pas lui en vouloir. Malheureusement Correa n’est pas au top, on risque de le perdre pour quelques matchs. Milinkovic est aussi un peu fatigué, il a subi les 4 matchs en quelques jours. Mardi nous irons à Lecce, ce sera un match très important. pour faire tomber les forces et les hommes pour recommencer « .

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var word = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = "default";

var action = "read";

var idsezione = "1";

var titolo_art = "Lazio, Inzaghi amer: " Les épisodes n'ont pas tourné en notre faveur "";

var section_art = "Serie A";

var now = '5 juillet à 00:44';

var team = "";

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = "Recherche";

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Masvidal vient de passer un test COVID et mon Dieu se bat-il à l’UFC 251?

→ ce que nous savons des augmentations attendues en 2020

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑