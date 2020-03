Les équipes de Liga MX réduiraient les salaires des joueurs en raison du coronavirus

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Petit à petit le thème de Coronavirus Il a eu un impact sur le football mexicain et une affectation qui pourrait bientôt avoir comme mesure la réduction de salaire à footballeurs de la Liga MX.

Selon la chronique The Record Sniper, les clubs du Liga MX se préparent face à l’incertitude quant à la date de reprise de Clausura 2020 et pourrait rétrograder il salaire de certains de leurs joueurs dans le but que leur finances ne sont pas affectés.

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 19 mars 2020

Cette mesure vise à permettre aux clubs de subsisterparce que sans activité, ils arrêtent de recevoir l’argent dans Guichetes, parrainages, droits de télévision Et demais.

Bien qu’il ait été estimé qu’au début d’avril la Liga MX, on ne sait pas si pour ces dates il sera possible de rejouer en raison de la diffusion du Coronavirus dans le monde.