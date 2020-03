Les équipes du Bayern Munich et du Borussia Dortmund vont baisser leurs salaires

Les équipes du Bayern Munich et du Borussia de Dortmund, les deux clubs les plus puissants de la Bundesliga actuellement, seraient disposées à réduire leurs revenus en raison de la crise déclenchée par la pandémie de coronavirus, selon le “ Bild ” allemand.

24/03/2020 à 09:10

CET

SPORT.es

La répercussion causée par l’expansion rapide de COVID-19 est dévastatrice, non seulement sur les plans sanitaire et social, mais aussi économique. Toutes les activités non essentielles sont arrêtées dans la plupart des régions du monde, et cela inclut les compétitions sportives, avec les pertes causées par ces arrêts.

Les clubs sportifs du monde entier et toutes les spécialités préparent des plans d’urgence qui, entre autres, affectent les salaires des employés et s’adressent également aux monuments commémoratifs de leurs athlètes d’élite, ce qui représente une part très importante de ces dépenses.

RÉDUCTIONS DE NÉGOCIATION

«Bild» garantit que les équipes de Bundesliga, avec leurs deux clubs les plus puissants, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund à la barre, ils se sont mis au travail et ils rencontrent les joueurs de leurs équipes pour demander une réduction de salaire de 20% pendant que des mesures pour vaincre le coronavirus sont en vigueur.

La réaction des stars du Bayern et du Borussia a été positiveIls auraient apparemment accepté ces conditions comme l’une des mesures permettant aux clubs de surmonter une situation aussi dangereuse pour leurs économies. L’espoir de la Ligue allemande est que son attitude servira de drapeau de couplage pour le reste des équipes de Bundeliga, qui au total ont 18 équipes dans leur catégorie la plus élevée.

L’effet de cette réduction durerait aussi longtemps que les mesures visant à mettre fin à la pandémie de coronavirus se poursuivraient.