Les équipes espagnoles pourraient reprendre l’entraînement le 4 mai

Alors que de nombreux pays et régions commencent à explorer des plans pour assouplir les mesures de distanciation sociale et rouvrir les activités commerciales et économiques fermées et / ou suspendues, le Premier ministre espagnol a annoncé que le pays prévoyait de revenir à une «nouvelle normalité» d’ici la fin juin comme rapporté par la BBC.

Dans le cadre de ce calendrier, les équipes sportives seront autorisées à reprendre l’entraînement dès le lundi 4 mai prochain. Cela indique la possibilité d’une reprise de l’action de la ligue pour la saison 2019-20. Il y a eu des spéculations médiatiques selon lesquelles certaines compétitions européennes, dont la Bundesliga, la Premier League et la Liga, envisagent de terminer leurs saisons suspendues, tandis que d’autres comme Eredivisie et la Ligue 1 ont été officiellement annulées ou semblent presque certainement se diriger dans cette direction dans le cas. du dernier.

De nombreux scientifiques et analystes du sport ont déclaré que le retour à la routine et à la routine de la saison devra être abordé avec soin pour éviter les blessures après une mise à pied prolongée. Les joueurs se sentent probablement très anxieux et pourraient être satisfaits si la date du 4 mai se concrétisait. Varane a récemment fait part de son incertitude quant au moment où les joueurs pourraient reprendre l’entraînement, tandis que Ramos a parlé de la nécessité de surveiller la quantité de muscle qu’il ajoute dans le cadre de sa routine d’entraînement à domicile. Tout cela renforce l’importance de la gestion du retour à la formation du club.