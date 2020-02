Les erreurs de West Ham United s’avèrent coûteuses alors que la mauvaise saison se poursuit

Crédit photo: .

Il n’y a pas eu de nouveau rebond de manager pour David Moyes à West Ham United suite à sa nomination fin décembre. Il n’a remporté que deux matches dans ses neuf premiers en charge, les Hammers tombant dans la zone de relégation ce week-end après avoir cédé une avance de deux buts contre Brighton & Hove Albion.

West Ham a mené 3-1 dans le dernier tiers du match, mais Brighton a reculé de deux buts en retard pour gagner un point. Ce résultat a mis en évidence plusieurs problèmes en cours pour les Hammers cette saison qui pourraient s’avérer coûteux s’ils ne sont pas résolus.

Des erreurs coûteuses pour West Ham United

Erreurs individuelles

L’équipe de Moyes a fait le plus d’erreurs menant à des buts cette saison (huit) en Premier League – conjointement avec Aston Villa et Newcastle United.

Avant son prêt au club espagnol du Deportivo en janvier, le gardien Roberto a commis des fautes de calamité qui ont coûté des points aux Hammers. Plus particulièrement lors de la défaite 3-0 contre Burnley en novembre, il n’a pas réussi à attraper de nombreux centres, puis a finalement renversé le ballon dans son propre filet.

Avec le retour du gardien de premier choix Lukasz Fabianski dans l’alignement de départ, une plus grande stabilité dans les buts et la défense était attendue. Malheureusement, la tendance des erreurs individuelles s’est poursuivie contre Brighton. Fabianski a frappé le ballon contre Angelo Ogbonna pour le premier but de Brighton juste après la mi-temps, puis Ogbonna, le défenseur central Issa Diop et Fabianski n’ont pas réussi à communiquer et à dégager un simple ballon que Pascal Groß a saisi pour le deuxième de Brighton avec 15 minutes restantes et ensuite mettre la pression sur West Ham et conduit à l’égalisation de Brighton quelques minutes plus tard.

De telles erreurs au niveau de la Premier League ne restent pas impunies et la réapparition d’une telle défense coûte des points vitaux à West Ham.

Joueurs sous-performants

Le club possède une certaine qualité dans son équipe, mais ni Manuel Pellegrini ni David Moyes n’ont pu tirer le meilleur parti de ces joueurs.

Le recruteur estival Sebastian Haller a du mal à se mettre en forme et a marqué deux buts depuis octobre. L’attaquant est arrivé à West Ham de l’Eintracht Francfort avec un bon dossier, il a marqué 29 buts en deux saisons pour le côté allemand, mais il est souvent laissé isolé à l’avant et défie rarement efficacement pour les duels ou ferme en urgence.

Manuel Lanzini a également du mal à se mettre en forme cette saison et semble si peu confiant. L’Argentin a été une star lors de la saison 2015/16 des Hammers lorsqu’ils ont atteint la Ligue Europa et a été un élément régulier du milieu de terrain de West Ham au cours des deux dernières saisons. Cependant, il a peu contribué récemment avec deux passes en 19 matchs. Il a raté une grande chance lors de la défaite 2-0 contre Liverpool en janvier et a été hué par le stade de Londres lorsqu’il a finalement été remplacé.

Le récent match de la FA Cup contre West Bromwich Albion a révélé de nombreux joueurs sous-performants, provoquant une triple substitution de Moyes à la mi-temps et a souligné à quel point certains membres du personnel étaient pauvres cette saison.

Fabián Balbuena a donné le ballon avec des passes bâclées un nombre incalculable de fois et a été retiré avec un taux de réussite de passe de 65%. Declan Rice a été capturé, ce qui a fait perdre à Charlie Austin une énorme chance et les joueurs de West Brom Conor Townsend et Kyle Edwards ont été autorisés à courir l’intégralité de l’aile gauche à Pablo Zabaleta.

Supprimer des points des positions gagnantes

Le match nul contre Brighton samedi n’était pas le premier match de la saison où l’équipe de Moyes a perdu des points car elle a abandonné 19 points des positions gagnantes cette saison – le plus grand nombre de points perdus en Premier League. S’ils tenaient le coup cette saison, West Ham serait quatrième au tableau actuel avec 43 points.

Les Hammers ont pris les devants lors de trois matchs récents contre Everton, Crystal Palace et Arsenal, mais n’ont réussi qu’à obtenir un point de ces matches. Le match d’Arsenal était le plus similaire au match nul de Brighton, West Ham menant 1-0 pendant environ 30 minutes avant qu’une capitulation de neuf minutes ne les voit concéder trois buts et les trois points.

La plupart de ces points sont gaspillés au stade de Londres. West Ham a perdu ou tiré des positions gagnantes à cinq reprises à domicile cette saison, ce qui sera une énorme préoccupation pour Moyes.

