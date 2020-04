Les États-Unis dénoncent de nouveaux pots-de-vin lors des Coupes du monde en Russie et au Qatar

Les procureurs américains ont accusé plusieurs anciens responsables de la FIFA de accepter des pots-de-vin dans le processus d’attribution des Championnats du monde 2018 et 2022, qui ont été attribués à la Russie et au Qatar, respectivement.

04/07/2020 à 13:46

CEST

EFE

Le ministère américain de la Justice a indiqué que le défunt Nicolas Leoz, ancien président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), et Ricardo Teixeira, ancien président de la Confédération brésilienne de football, “s’est vu offrir et a reçu des paiements sous forme de pot-de-vin en échange de son vote en faveur de l’organisation de la Coupe du monde 2022 par le Qatar”. L’émirat a gagné 14-8 lors du vote pour la candidature américaine.

En plus, à Trinidadian Jack warner, ancien vice-président de la FIFA et ancien directeur général de la CONCACAF, “a été promis et a reçu des paiements sous forme de pot-de-vin totalisant cinq millions de dollars (4,5 millions d’euros)” pour soutenir la Russie pour la Coupe du monde de 2018. Rafael Salguero, ancien président de la Fédération guatémaltèque, aurait également reçu des pots-de-vin pour attribuer cette nomination.

D’autres dirigeants du football et de la 21st Century Fox sont également inculpés. de corruption concernant les droits des médias audiovisuels dans divers tournois.