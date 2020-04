Les étoiles de Seydou Keita: un onze de départ de joueurs de Barcelone sous-estimés

Nous avons la chance de vivre l’ère la plus réussie de l’histoire de Barcelone. Si vous êtes un fan depuis un peu plus d’une décennie, vous avez regardé les meilleurs joueurs pour le faire pour le plus grand club du monde, et nous n’allons jamais assister à quelque chose d’aussi beau et de réussi que les 12 derniers. ans de football Blaugrana.

La grande chose de cette dynastie du Barça est sa continuité: un groupe restreint de tous les temps est resté ensemble pendant près de 10 ans pour gagner autant de trophées qu’ils le pouvaient et avoir l’air vraiment bien en le faisant. Les entraîneurs ont changé, mais les superstars sont restées et nous nous en souviendrons toujours.

Mais il y a quelques joueurs au cours de la dernière décennie qui n’ont pas tout à fait obtenu le crédit et la reconnaissance pour ce qu’ils ont fait, et cette pièce abordera cela. Mais voici la différence: nous ne regarderons pas les joueurs et tout leur travail avec le Barça. Certains d’entre eux sont devenus des légendes, certains sont partis après avoir lamentablement échoué, et d’autres ont juste travaillé pendant un certain temps et sont partis.

Au lieu d’essayer de trouver onze joueurs sous-estimés de la dernière décennie, nous allons regarder onze saisons individuelles cela est passé sous silence parce que la saison dans son ensemble a été oubliée ou qu’il y avait d’autres joueurs qui brillaient beaucoup plus qu’eux. Alors regardons un XI de départ des saisons de Barcelone sous-estimées. C’est tout pour le plaisir, les gens.

Avant de commencer, cependant, quelques avertissements: Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué, Dani Alves, Victor Valdés, Éric Abidal, Neymar et Luis Suárez n’appartiennent pas à cette liste. Évidemment. Ils sont intouchables.

Après trois secondes de débat interne, j’ai décidé que Sergio Busquets ne figure pas sur la liste des joueurs barcelonais sous-estimés. Clair et simple, Sergio Busquets est l’un des plus grands milieux de terrain de l’histoire du sport. Si vous ne le savez pas, c’est votre faute.

Alors c’est parti: c’est l’heure des Seydou Keita All-Stars! C’est une formation classique 4-3-3, conçue pour que les joueurs s’assemblent réellement.

Gardien: 2016-2017 Jasper Cillessen

Photo de Xavier Bonilla / NurPhoto via .

La dernière saison de Luis Enrique a été en grande partie décevante et s’est terminée avec leurs plus grands rivaux remportant les deux grands titres tandis que les Blaugrana devaient se contenter de la Coupe. Mais le Barça ne remporte pas cette Copa del Rey sans que le gardien de but suppléant Jasper Cillessen réalise d’énormes arrêts tout au long de cette campagne. Oh, et il y avait aussi son sourire maniaque avant de sauver le penalty de Kévin Gameiro contre l’Atlético Madrid, mon troisième moment préféré de toute la saison (retenez cette pensée).

C’est toujours absurde pour moi que le Barça ait réussi à avoir Ter Stegen et Cillessen dans la même équipe pendant trois années entières. C’est encore plus absurde pour moi que la signature de Cillessen n’était pas du tout populaire auprès des fans du Barça à l’époque.

Arrière droit: 2016-17 Sergi Roberto

Photo par Urbanandsport / NurPhoto via .

Parce que Dani Alves a si bien joué dans cette position pendant si longtemps et que ses remplaçants n’ont pas vraiment touché le sol, c’était le choix le plus difficile à faire. Mais je vais avec Roberto de la saison dernière de Lucho ici. Dani venait de quitter et le Barça, pour une raison quelconque, n’a pas pensé à signer un remplaçant, pensant que Roberto avait montré des signes si prometteurs au cours de la saison 2015-16 qu’il serait l’héritier naturel du trône malgré le fait de devoir jouer hors de position.

Sergi n’a pas mis le feu au monde, mais il était assez compétent pour s’adapter à un nouveau rôle tout en remplaçant une légende. Il a également été impliqué dans les deux moments les plus mémorables de cette saison: c’est sa course en solo de marque pour briser la presse et déplacer le ballon au milieu de terrain qui a commencé le jeu qui s’est terminé avec le but légendaire (et la célébration) de Lionel Messi au Bernabéu en une seule fois. des grands Clásicos jamais.

Quelques mois auparavant, Sergi Roberto avait marqué le but vainqueur dans l’inoubliable victoire 6-1 contre le Paris Saint-Germain. La Remontada a été construite par Messi et Neymar, mais la touche finale est venue de 6ERG1. Une légende dans mon livre, je vais te le dire.

Défenseur central: 2008-09 Rafa Márquez

Photo: Thomas Pictures / Jean Paul Thomas / Icon Sport via .

J’ai dû tricher un peu et sortir de la décennie pour trouver notre premier défenseur central, mais cela en valait la peine: alors que la saison 2008-09 est connue pour les aigus et le début de l’ère Pep Guardiola avec Xavi, Iniesta et False Nine / Real GOAT Messi régnant sur le monde du football, un joueur qui n’obtient pas le crédit pour son rôle cette saison est la légende mexicaine Rafa Márquez.

Guardiola a acheté Gerard Piqué à Manchester United avant le début de la saison, pensant que lui et Puyol seraient le partenaire central cette saison et au-delà, mais il n’y avait tout simplement aucun moyen de garder Márquez hors de l’équipe. La capacité de dépassement de Rafa par derrière a fait sauter Pep, et Piqué a dû attendre son tour sur le banc. Márquez a subi une blessure au genou en demi-finale de Ligue des Champions qui a mis fin à sa saison, mais le Mexicain a été aussi déterminant que quiconque cette année-là.

Défenseur central: 2011-12 Javier Mascherano

Photo de Laurence Griffiths / .

Après avoir impressionné lors de sa première saison en tant que 12e homme du chef-d’œuvre de Guardiola 2010-2011, Mascherano est devenu vraiment inestimable dans la dernière campagne de Pep en charge. Puyol commençait à ralentir et a souffert de blessures toute l’année, et Piqué a connu sa pire saison sous un maillot du Barça. Mascherano était le seul défenseur vraiment fiable de cette équipe, et bien que le Blaugrana ait beaucoup souffert défensivement (grâce en grande partie au suicide 3-3-4 de Pep), El Jefecito n’était pas à blâmer.

La dernière saison de Pep est à peu près oubliée car il a raté les deux gros trophées, mais c’était très amusant. Busquets, Xavi et Iniesta ont continué à dominer le milieu de terrain, et Cesc Fàbregas était une terreur pour les défenses en tant que partenaire de Messi à l’avant. Leo a marqué plus de 70 buts cette saison et le Barça a presque atteint 200 en équipe. L’attaque était incroyable, la défense moins, mais Mascherano était un monstre.

Arrière gauche: Adriano 2011-12

Photo de Shaun Botterill – FIFA / FIFA via .

Le Brésilien a été un contributeur solide tout au long de son séjour en Catalogne, et la saison dernière de Pep a été sa meilleure. Avec Abidal manquant une grande partie de cette saison en raison de sa tumeur au foie, Adriano est devenu l’arrière latéral partant et pouvait jouer des deux côtés avec la même constance. Sa polyvalence était extrêmement importante lors de la transition de Pep en 3-3-4, avec Adriano capable de jouer dans les trois arrière ou comme l’un des ailiers lorsque Guardiola est devenu plus conservateur dans les matchs à l’extérieur.

Son rythme était absurde et sa capacité à revenir en arrière lorsque le Barça a perdu le ballon dans de mauvaises positions a évité beaucoup de mauvais moments lorsque les adversaires sont allés au compteur. Tout comme Mascherano, Adriano n’était pas à blâmer pour les problèmes défensifs cette saison, et il a également joué un rôle important dans le titre de la Copa del Rey.

Milieu: 2015-16 Ivan Rakitic

Photo de Gonzalo Arroyo Moreno / .

La deuxième saison de Luis Enrique a été les 10 mois les plus divertissants de ma vie en tant que fan du Barça, encore plus que les années Pep qui ont été marquées par la domination et le contrôle mais quelques matchs plus lents avec beaucoup de passes mais pas beaucoup d’action. En 2015-2016, chaque match a été amusant sans interruption, avec beaucoup de buts et le trio MSN est devenu le meilleur front trois de tous les temps. Sergio Busquets était un monstre cette saison et Dani Alves a dit au revoir avec style.

Mais Rakitc était vraiment spécial. Le Croate a embrassé le fait qu’il n’était pas Xavi et a joué un football exceptionnel en tant que moteur au milieu de terrain, le gars qui n’était pas aussi sur le point ou intelligent que Busquets et n’avait pas le talent et la créativité d’Iniesta mais ne pouvait pas arrêter de courir et de défendre et marquer de grands buts à distance. C’était la seule saison que Rakitic n’était pas détesté pour être différent ou jouer trop de minutes, et il a ajouté l’équilibre dont l’équipe avait besoin pour permettre à Messi, Suárez et Neymar de jouer à leur meilleur.

Je ne suis pas le plus grand fan de Rakitic ces jours-ci, mais cela me tue qu’il n’obtienne pas le mérite de ce qu’il a fait en 2015-2016.

Milieu: 2010-11 Seydou Keita

Photo de Martin Rickett / PA Images via .

Personne dans l’histoire de Barcelone n’incarne le mot sous-estimé plus que Keita, c’est pourquoi cette pièce s’appelle «The Seydou Keita All-Stars». L’international malien a rejoint le club lors de la première saison de Pep et est devenu instantanément le gars auquel Guardiola a toujours fait confiance pour faire un travail. Keita n’avait pas la vision de Xavi, le positionnement de Busquets ou les pouvoirs magiques d’Iniesta, mais il n’a jamais joué un mauvais match pour Barcelone.

Au cours de la saison historique 2010-11, la meilleure de toutes les équipes, Keita a fait plus d’apparitions que n’importe quel joueur de champ et n’a jamais laissé tomber l’équipe. Il pouvait jouer en défense, au milieu de terrain ou dans les ailes, et il faisait toujours son travail au mieux de ses capacités sans jamais se plaindre du manque de temps de jeu. Il savait exactement qui il était et le club n’a pas trouvé de remplaçant depuis son départ. Grand joueur, grand gagnant, grand coéquipier. Keita avait tout.

Milieu: 2017-18 Paulinho

Photo de Miquel Llop / NurPhoto via .

La première saison d’Ernesto Valverde a été marquée par un changement de formation qui est encore controversé à ce jour, mais je pense que la plus grande marque de Valverde n’a en fait pas utilisé le 4-4-2 lors de sa deuxième saison quand il a signé deux joueurs (Malcom et Arturo Vidal) qui s’adapter parfaitement à ce système. Quoi qu’il en soit, c’est pour une autre pièce.

Retour à la première saison, le 4-4-2 de Valverde était en fait bon pour la majeure partie de cette campagne et il a toujours fonctionné de son mieux lorsque Paulinho faisait partie de l’équipe. Un 4-4-2 pour une équipe basée sur la possession ne fonctionne que si l’un des deux milieux de terrain centraux est une menace constante pour entrer dans la surface et marquer des buts, et Paulinho était exactement cela.

Sa signature n’a pas été populaire et son départ est étrange à ce jour, mais Paulinho a ajouté une touche de physique et de but que le Barça n’a jamais eu dans son milieu de terrain. 2017-18 restera dans les mémoires de Rome et seulement de Rome, mais Messi était spécial, Suárez a eu ses moments et Iniesta a joué une belle saison finale. Mais Paulinho était aussi important, aussi fou que cela puisse paraître.

Ailier droit: 2014-15 Pedro

Photo de NurPhoto / Corbis via .

La première saison de Luis Enrique s’est terminée par un triple et a marqué le début de la domination de MSN, mais il est facile d’oublier à quel point le Barça était incohérent dans la première moitié de cette saison. Lucho a été une défaite contre l’Atlético Madrid au Camp Nou loin d’être renvoyé, mais il a changé les choses et le reste appartient à l’histoire.

En parlant d’histoire, il se souvient toujours de la performance de Messi contre le Bayern Munich, de la spectaculaire campagne de Ligue des Champions de Neymar, de l’intégration transparente de Suárez dans l’équipe, de la dernière saison de Xavi, de la magie d’Iniesta et de Ter Stegen devenant une légende instantanée, mais il ne paie pas ses cotisations à Pedro , qui était aussi crucial que quiconque dans cette équipe qui a remporté le triplé.

Cela fait cinq ans que Pedro est parti et le Barça n’a toujours pas trouvé son remplaçant: l’Espagnol était le parfait “quatrième attaquant”, le joueur offensif qui a accepté son rôle de doublure pour le trio MSN mais était assez bon pour les remplacer à tout moment . Pedro pouvait jouer dans les trois positions en attaque et était toujours disponible et fiable, et il est en fait hors contrat à la fin de cette saison. Je dis juste.

Photo de David Ramos / .

Il était VRAIMENT difficile de trouver un ailier gauche puisque ce poste était occupé par David Villa et Neymar et personne n’est venu de près pour reproduire leur impact depuis leur départ, mais je pense que Tello est un bon choix.

Plus précisément, le Tello de Pep la saison dernière, qui a ajouté quelque chose que l’équipe n’avait pas vraiment: un véritable ailier rapide comme l’éclair qui n’avait que deux ans reçoit le ballon près de la ligne de touche, bat son défenseur en tête-à-tête et fournit un bon centre dans la boîte. Tello a explosé des portes lors de sa première saison en faisant exactement cela, et il avait toujours faim de marquer, ce qui l’a aidé à gagner rapidement la confiance de Pep.

Malheureusement pour le Barça et pour Tello, il n’a jamais pu retrouver la magie de sa première saison et une combinaison de blessures et l’arrivée de Neymar l’a empêché d’avoir un vrai rôle, et il est finalement parti pour le Real Betis il y a quelques années. La dernière fois que nous avons entendu parler de Tello, il a marqué le but du Betis contre le Real Madrid qui pourrait gagner le Barça de la Liga, alors il fait toujours un travail pour nous. L’homme au sommet.

Attaquant: 2013-14 Alexis Sánchez

Le crédit photo doit lire QUIQUE GARCIA / . via .

Le Chilien est arrivé dans la dernière saison de Pep et a ajouté une menace de marque des ailes qui est devenue encore plus importante lorsque David Villa s’est cassé la jambe en décembre 2011 et a raté le reste de la saison. Alexis est devenu partant cette saison mais a souffert de blessures tout au long de l’année civile 2012, ce qui a été un coup dur pour les équipes de Pep et de Tito Vilanova.

Mais Alexis a finalement trouvé une série cohérente de santé et de jeux pendant la seule saison de Tata Martino en charge, et le Chilien était vraiment, vraiment bon cette année-là. Avec un record de 21 buts en carrière, il n’y avait tout simplement aucun moyen de garder Alexis hors de l’équipe, même avec la concurrence de Neymar et Pedro, et Sánchez aurait pu marquer le but vainqueur le dernier jour de la saison sans la tête de Diego Godín. qui a remporté l’Atlético Madrid La Liga au Camp Nou en 2014.

Alexis est parti pour Arsenal après la Coupe du monde et sa carrière est décevante depuis. S’il était resté au Barça, il aurait pu être Pedro depuis trois ou quatre ans. Nous ne le saurons jamais.