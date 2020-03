Les Européens reportés de 12 mois. Voici les dates et les paroles du président Ceferin

NYON. La décision officielle arrive, qui est dans l’air depuis un certain temps maintenant, le championnat d’Europe de football a été reporté à l’été 2021. Priorité maximale pour les compétitions nationales, à conclure d’ici l’été. Un groupe de travail a également été mis en place pour examiner les mesures à prendre concernant la Ligue des champions et la Ligue Europa.

TOUTES LES COMPÉTITIONS SUSPENDUES

Toutes les compétitions et tous les matches des clubs masculins et féminins et des équipes nationales de l’UEFA (y compris les matches amicaux) ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les matches des play-offs de l’UEFA EURO 2020 et les matches amicaux internationaux prévus fin mars se joueront dans la fenêtre de début juin réservée aux équipes nationales, bien entendu sans préjudice d’une éventuelle révision de la situation. Un groupe de travail a été mis en place avec la participation des représentants des ligues et des clubs pour examiner les solutions de calendrier qui peuvent permettre l’achèvement de la saison en cours et toute autre conséquence des décisions prises aujourd’hui.

DES RÉUNIONS POSITIVES PARLENT CEFERIN

Les décisions prises par le Comité exécutif de l’UEFA ont fait suite aux réunions de visioconférence tenues aujourd’hui avec les présidents et secrétaires généraux des 55 associations nationales associées, ainsi qu’avec des représentants de l’Association européenne des clubs, des ligues européennes et de la FIFPro Europe, convoqués par le Le président de l’UEFA Aleksander Čeferin, pour trouver un plan conjoint pour faire face à la situation d’urgence due à la propagation du virus à travers le continent.

Annonce des décisions, Aleksander Čeferin a déclaré: “Nous conduisons un sport qu’un grand nombre de personnes vivent et respirent et qui a été mis à terre par cet adversaire invisible et rapide. C’est dans ces moments que la communauté du football doit faire preuve de responsabilité, d’unité, de solidarité et d’altruisme “.

“La santé des supporters, du personnel et des joueurs doit être notre priorité numéro un et dans cet esprit, l’UEFA a présenté un éventail d’options pour que les compétitions puissent se terminer en toute sécurité cette saison et je suis fier de la réponse de mes collègues. du football européen. Il y avait un véritable esprit de coopération, chacun reconnaissant la nécessité de sacrifier quelque chose pour obtenir le meilleur résultat. “

«Il était important que, en tant qu’organe directeur du football européen, l’UEFA mène le processus et fasse le plus grand sacrifice. Le passage à l’EURO 2020 a un coût énorme pour l’UEFA, mais nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que le financement de base pour le football de base, le football féminin et le développement de jeux dans nos 55 pays ne soit pas affecté. L’objectif le plus important des bénéfices était notre principe directeur pour prendre cette décision pour le football européen dans son ensemble. “

«Le football représente une force puissante et positive pour la société. L’idée de célébrer un festival sportif paneuropéen dans des stades vides, avec des zones de supporters désertes, alors que tout le continent est isolé, est triste et inacceptable pour célébrer le 60e anniversaire de la compétition “.

“Je tiens à remercier l’Association des clubs européens, les ligues européennes et FIFPro Europe pour leur excellent travail aujourd’hui et leur collaboration. Je tiens également à remercier les 55 fédérations nationales, leurs présidents et secrétaires généraux et mes collègues du Comité exécutif pour leur soutien et leurs sages décisions. Les détails seront finalisés dans les prochaines semaines, mais les principes de base ont été approuvés et c’est un grand pas en avant. Nous avons tous montré que nous sommes des dirigeants responsables. Nous avons fait preuve de solidarité et d’unité. La fin passe avant les profits. Aujourd’hui, nous l’avons fait. “

«Je voudrais également remercier Alejandro Dominguez et CONMEBOL, qui ont décidé de déplacer Copa America 2020 de CONMEBOL suite aux recommandations des organisations internationales de santé publique de mettre en œuvre des mesures extrêmes et suite au report de l’EURO 2020. Cela signifie que les clubs et Les championnats d’Europe auront le moins d’impact possible sur la disponibilité de leurs joueurs. Ces efforts conjoints, et en particulier cette décision coordonnée et responsable, sont profondément appréciés par toute la communauté européenne du football “.

«Je tiens à remercier la FIFA et son président, Gianni Infantino, qui a déclaré qu’il ferait tout son possible pour définir au mieux ce nouveau calendrier. Face à cette crise, le football a montré son meilleur côté avec ouverture, solidarité et tolérance “.

LES DATES

L’UEFA EURO 2020 devait avoir lieu dans douze villes européennes du 12 juin au 12 juillet 2020. Les nouvelles dates proposées sont du 11 juin au 11 juillet 2021. L’UEFA veut rassurer les acheteurs de billets et les clients de l’hôtellerie existants que s’ils ne peuvent pas participer lors du tournoi en 2021, la valeur nominale de leurs billets et forfaits sera intégralement remboursée. Au cours du mois prochain, de plus amples informations sur la procédure de remboursement seront communiquées aux acheteurs de billets existants par e-mail et sur euro2020.com/tickets. Les décisions concernant les dates des autres compétitions de l’UEFA, qu’il s’agisse de clubs ou d’équipes nationales masculines ou féminines, seront prises et annoncées en temps voulu.