Les excuses de transfert de Man United sont risibles et lamentables

Date de publication: mardi 7 janvier 2020 8h30

En ce qui concerne les gros titres, l’offre du Manchester Evening News de «Manchester United pourrait acheter et vendre des joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier» était peut-être la plus hilarante sans le savoir.

C’était une présentation de base de quelques citations banales d’Ole Gunnar Solskjaer, conçues pour simuler une sorte de connaissance intérieure. C’était également une déclaration de fait: Manchester United pourrait acheter et vendre des joueurs en janvier. Voilà comment cela fonctionne.

Trois mois auparavant, le même média – et en fait le même journaliste – s’appuyait sur la même rhétorique fausse révélatrice. La «position» du club sur les transferts en hiver a été clairement dès septembre: “Manchester United reste ouvert à la signature de signatures dans la fenêtre de transfert de janvier à condition que les bons joueurs soient disponibles.”

Tous les autres clubs, bien sûr, ne s’intéressent qu’aux mauvais joueurs qui ne sont pas disponibles.

Ce sont les vagues platitudes, attribuées à ces mystérieuses «sources de haut niveau», qui en sont venues à symboliser un club insistant sur le fait qu’il est différent tout en continuant à se battre avec sa propre identité. Cela s’est manifesté par des luttes sur le terrain soutenues par la faillibilité de la salle de conférence, et la stagnation montre peu de signes de ralentissement dans les deux domaines.

Le dernier exemple de mauvaise gestion au plus haut niveau est arrivé lundi, avec un autre message de l’intérieur.

“Manchester United s’intéresse à James Maddison, mais craint qu’il ne soit difficile de conclure de gros transferts en janvier”, a déclaré Sky Sports. Les scouts avaient suivi le milieu de terrain de Leicester toute la saison, ont-ils souligné, les menant à deux conclusions: il serait une signature parfaite à un moment imparfait. Ces deux éléments étaient apparents au cours de l’été avant tout le «suivi».

Bien entendu, les transferts sont intrinsèquement «difficiles à conclure» à tout moment par leur nature même. Ils impliquent tellement de variables dans les clubs, les joueurs, les agents et les frais ultérieurs que même la négociation la plus simple en apparence est prolongée, l’accord le plus simple susceptible de s’effondrer à tout moment.

Cet effet est certainement amplifié en janvier avec un temps limité et des clubs réticents à perturber leur saison. Pourtant, «difficile» n’est pas impossible. C’est une excuse offerte avant l’échec. United n’a pas l’intention de signer Maddison maintenant; ils veulent juste que les gens – les fans – sachent qu’ils font quelque chose.

Alors que Liverpool repoussé les limites du professionnalisme en été avant de signer Virgil van Dijk, ces ponts ont été soigneusement et minutieusement reconstruits au moment où ils ont annoncé son arrivée imminente le 27 décembre. Manchester City a identifié Aymeric Laporte comme idéal et a battu leur record de transfert pour lui signer cette même fenêtre. Même l’année dernière, Leicester a lui-même jeté les bases de l’achat permanent de Youri Tielemans.

Aucun de ces accords n’était simple. Tous se sont moqués de la théorie selon laquelle il n’ya «aucune valeur» sur le marché hivernal «difficile».

Donc, prétendre que «même ceux qui ont l’attrait de Manchester United» luttent «pour conclure de gros contrats sur le marché hivernal» est insultant, risible et lamentable. Non seulement parce que «l’attraction de Manchester United» n’est plus aussi irrésistible qu’autrefois ou on vous le fait croire, mais parce que cela justifie et accepte la négligence. L’histoire regorge d’exemples du marché «difficile» de janvier qui porte les fruits les plus abondants pour ceux qui sont prêts à travailler. United est expert dans la plantation de la graine mais ne passe pas la récolte.

“C’est une autre époque et une autre époque”, a déclaré lundi Solskjaer, du prochain adversaire City. «Lorsque les propriétaires sont arrivés, vous saviez qu’ils allaient y aller. Nous sommes toujours dans nos têtes l’un des plus grands clubs du monde, mais nous savons que cela va prendre du temps. »Et c’est là que réside le problème: United est toujours un club qui fonctionne avec une idée préconçue de ce qu’ils étaient plutôt que de ce que ils le sont réellement. La seule différence entre eux et les autres, c’est que personne d’autre n’excuse avec autant de joie cette relative médiocrité.

Manchester United pourrait acheter et vendre des joueurs dans la fenêtre de janvier. Mais vous êtes sûr que l’enfer ne les soutiendrait pas pour le faire.

Matt Stead