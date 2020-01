Les experts critiquent la star de Man Utd alors que le “ gardien ” prouve qu’il “ n’est pas assez bon ”

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 7:56

Roy Keane et Jamie Carragher ont eu leur mot à dire Anthony Martial «Garde d’enfants» dans Défaite 2-0 de Manchester United contre Liverpool à Anfield.

Avec une victoire de Ole Gunnar Solskjaer United 1-0 après une tête de Virgil van Dijk, Martial a bondi au but mais a fauché une occasion glorieuse de haut en large.

Cela s’est avéré être la meilleure opportunité de United pour le match, avec Mohamed Salah mettant le jeu au lit dans le temps supplémentaire pour mettre Liverpool 16 points d’avance en tête de la Premier League avec un match en main sur leurs rivaux de titre Leicester et Manchester City.

Et Keane pense que la miss de Martial parle d’un problème plus large auquel le club est confronté: qu’il n’est tout simplement pas assez bon pour représenter Manchester United.

“Martial est venu à Man Utd et les grands attaquants marquent dans les grands moments, mais sa miss [in the second half] résume sa carrière à Man Utd », a déclaré Keane à Sky Sports.

«Excellent jeu de construction, mais vous devez atteindre la cible. Pas d’excuses.

“Les grands attaquants dont les supporters se souviennent ont touché la cible et le fond du filet, et c’est pourquoi ce type [Martial] n’est pas assez bon pour Man Utd. Ce moment l’a résumé. “

Jamie Carragher a convenu que Martial aurait dû marquer, ajoutant: “Ce n’est pas seulement une bonne chance, c’est une gardienne.”

