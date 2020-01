Les experts critiquent la star paresseuse d’Arsenal alors que Martinelli est étiqueté comme une lumière brillante

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 9:34

La performance de Gabriel Martinelli pour Arsenal à Chelsea mardi soir a fait ronronner Martin Keown – mais il n’y a pas eu de mots aussi gentils pour Nicolas Pepe, qui a été critiqué par l’ancien défenseur d’Arsenal et son collègue expert Rio Ferdinand.

Martinelli a sauté sur une rare erreur de N’Golo Kante pour faire glisser le niveau d’Arsenal après la pause, alors que les Gunners de 10 hommes ont riposté deux fois pour réclamer un match nul 2-2 et gagnez des éloges d’un patron d’Arsenal ravi Mikel Arteta.

Mais c’est la performance de Martinelli – qui plus tôt cette saison a attiré d’énormes éloges de la part du patron de Liverpool, Jurgen Klopp – qui avait les experts sur leurs pieds.

“Il est une lumière brillante. Il a été exceptionnel. Le sang-froid est brillant », a déclaré Keown à BT Sport.

«Il est heureux de faire le travail. Tant de joueurs ne veulent pas courir. Je sais que ce n’est pas une nuit pour les contrastes mais Nicolas Pepe est de l’autre côté ne fonctionne pas tout à fait de la même manière.

“Je pense que [Pepe] est un travail en cours et peut être bien meilleur. Si nous devions comparer les distances qu’ils ont comparées et les parcours à haute intensité…

“Martinelli est prêt à revenir et à aider.”

Sur le contraste entre Martinelli et Pepe, Ferdinand dit: «Nuit et jour…. courir aussi loin et avoir le sang-froid pour finir [for his goal] est génial.

«C’est un avant-centre dans l’âme. Il y a trop de joueurs qui boudent après avoir été déplacés dans une position différente.

«L’appétit et la volonté étaient grands. Il montre le désir. “

L’ancienne star de la Premier League Joe Cole a également salué Martinelli, déclarant: «Ce garçon est un très, très bon joueur. Il est l’avenir d’Arsenal. “

Le joueur de 18 ans, après avoir connu deux départs en Premier League successifs pour les Gunners, marquait son deuxième but en Premier League en autant de matchs, et il semble clairement déterminé à tirer le meilleur parti de sa chance avec Pierre-Emerick Aubameyang purge une suspension de trois matchs.

“C’est un super enfant”, Arteta dit Martinelli.

«Il monte dans la boîte. Il joue contre Cesar Azpilicueta qui est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue et continue de l’affronter. Ce n’est pas facile. »