Les experts et les joueurs qui veulent que 19-20 soient annulés – et ceux qui veulent que ce soit fini

Lectures rapides

Les fans de Liverpool et de Leeds United font partie des supporters qui s’inquiètent actuellement de la conclusion de la saison 2019-2020 au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le football a été suspendu en Angleterre et dans une grande partie de l’Europe, sans savoir comment la campagne actuelle se terminera et quand 2020-2021 commencera.

Nous avons résumé la façon dont les experts, les joueurs et les administrateurs ont suggéré que le football devrait continuer lorsque cela était possible.

Ron Martin

“Si la saison a été prolongée de quelques mois, elle a un effet d’entraînement pour la saison prochaine et quand s’arrêtera-t-elle?” a demandé le président de Southend United.

“C’est la raison pour laquelle il est logique de tracer une ligne en dessous maintenant et de dire que c’est la fin avant de recommencer la nouvelle saison en août.”

Luke Edwards

“Arrêtez de faire semblant cette saison peut être terminée”, a écrit le journaliste du Daily Telegraph. “Le football pense qu’il peut labourer quand tant d’autres [are] forcé de faire face à [the] réalité de [the] la situation est un peu bizarre. “

Le football est dans un état de déni concernant le Cornavirus. Les joueurs ne s’entraînent même pas pour le moment, juste des plans personnels isolés. S’ils retournent sur le terrain d’entraînement, une infection les amène tous à 14 jours d’isolement. Cela ne va pas disparaître fin juin

– Luke Edwards (@LukeEdwardsTele) 18 mars 2020

Richard Keys

“Soyons réalistes – les chances de terminer cette saison diminuent de jour en jour”, a écrit Keys sur son blog. «Mon ancien coéquipier, Javier Tebas, qui dirige la Ligue espagnole, a appelé ce matin à l’annulation de la saison. Pour une fois, je suis d’accord avec cet égoïste trop promu.

«Annuler – maintenant. Réinitialisez les horloges. Revenez en août dernier et recommencez avec tout comme il était. Cela comprend les mêmes équipes de la Ligue des champions, de la Ligue Europa – toutes. Cela conviendra de toute façon aux grands garçons qui réclament une boutique fermée de clubs CL. »

Keys a ensuite douté que Liverpool aurait même décroché la Premier League de toute façon – ce qui, soyons clairs, est f * cking mental.

“Liverpool a été magnifique par moments cette saison”, a-t-il ajouté. «Ils ont époustouflé les équipes. Ils avaient l’air invincibles. Il semblait qu’ils avaient établi un nouveau record de points dans le PL. Je pense que nous pouvons tous être d’accord?

“Bien sûr, il semble qu’ils vont remporter le titre. Mais ils ne l’ont pas gagné. Qui sait? Leur forme dans les jeux récents a été décevante pour leurs fans. Ils ont été pauvres. Très très pauvre.

“Les demandes tristement célèbres de Klopp envers ses joueurs les ont-elles rattrapées – comme elles l’ont fait lors des saisons précédentes? La fantastique poursuite de City de la saison dernière les at-elle laissés vides? Nous ne savons pas. Et nous ne le saurons peut-être jamais.

«Excusez-moi, au fait, si votre équipe joue plus bas – mais qui s’en soucie? Les fans de Liverpool ne le semblent pas. Je vous ai laissé hors de l’argument pour faire valoir ce point. “

Karen Brady

Dans une tournure des événements surprenante, le vice-président de West Ham, actuellement assis au-dessus de la zone de relégation de la Premier League sur la différence de buts, souhaite que la saison soit déclarée nulle et non avenue.

“Il est impossible d’esquiver la possibilité que tous les niveaux de l’EFL, ainsi que la Premier League, devront être annulés et cette saison déclarée nulle et non avenue car si les joueurs ne peuvent pas jouer, les jeux ne peuvent pas aller de l’avant”, Brady a écrit dans The Sun.

«Le PL espère qu’un intermède de trois semaines à partir d’aujourd’hui lui permettra de redémarrer, mais cela pourrait bien être un pays de rêve.

«Et si la ligue ne peut pas être terminée? Comme les matchs en PL et en EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue. »

Jesus Garcia Pitarch

Sur un thème similaire à Brady, le directeur sportif d’Aston Villa, Pitarch, qui travaille pour une équipe actuellement dans la zone de relégation de la Premier League, souhaite que la compétition soit annulée sans qu’aucune équipe ne soit reléguée.

“Si le pic du Coronavirus doit se produire en mai, personne ne songe à une compétition dans laquelle les joueurs, les entraîneurs et le personnel de santé du club continueront d’apparaître tous les jours”, a-t-il déclaré à Cope’s Game Time.

«Il y a des clubs qui ne voient pas admissible que la compétition reprenne le 30 juin.

«La chose la plus raisonnable que tout le monde pense est que, si la ligue doit être arrêtée, qu’il n’y a pas de relégation. Il y a une certaine unanimité pour qu’il n’y ait pas de descendance. »

Jamie Carragher

Et maintenant aux experts qui soutiennent l’idée que la saison prochaine ne peut pas commencer avant la fin de la saison actuelle.

“Vous ne pouvez pas commencer la saison prochaine tant que celle-ci ne se termine pas”, a tweeté Carragher. «Aucun vainqueur de titre? Qui va en Ligue des champions la saison prochaine? Leeds, West Brom et plus un ratent la Premier League. Trois clubs du premier ministre restent debout! »

Gary Neville

Je ne supporte PAS les matchs joués à huis clos. S’il est nécessaire de fermer les stades, les associations doivent trouver un moyen de retarder la saison et de jouer aux matchs quand cela est sûr pour protéger les revenus des clubs qui ont besoin de ces revenus pour survivre.

– Gary Neville (@ GNev2) 10 mars 2020

Darren Fletcher

“Vous pouvez spéculer sur les compétitions de coupe et des choses comme ça, mais la chose la plus importante pour moi est la Premier League, et les ligues doivent être terminées”, a déclaré Fletcher à BBC Radio 5 Live.

«Même l’effet d’entraînement de cela pour la Ligue des champions la saison prochaine, oubliez cela, ce sont des choses plus faciles à retarder, à annuler et à reporter.

“Lorsque vous êtes 30 matchs dans une saison de Premier League, il est très difficile de ne pas le voir.”

Chris Sutton

“Si nous devions annuler la FA Cup, la Ligue des champions et la Ligue Europa et dire que personne ne sera déclaré vainqueur de ces compétitions cette saison, nous pourrions vivre avec cela”, a écrit Sutton pour le Daily Mail.

«Mais pour annuler cette campagne de Premier League dès maintenant, déclarer Liverpool champion et reléguer Bournemouth, Aston Villa et Norwich, ouvrirait une boîte de vers.

“Pourquoi? À cause de Villa, de leur jeu en main et de l’argent impliqué dans tout cela. Gagnez ce match supplémentaire et l’équipe de Dean Smith serait 16e. Ils seraient en sécurité. Donc, dire que vous descendez parce que vous êtes en deuxième position dans l’état actuel des choses serait tout à fait injuste en ce qui les concerne. “

Michael Owen

Grand débat sur la saison de football. Quelle que soit la décision prise par les autorités, elle suscitera des critiques. En acceptant qu’il y a de nombreux obstacles à surmonter, je pense que nous reportons l’Euro 2020 à l’été prochain et ne commençons pas une nouvelle saison avant la fin de la saison actuelle.

– michael owen (@themichaelowen) 16 mars 2020

Greg Dyke

“Cela n’a aucun sens d’essayer d’annuler la saison”, a déclaré l’ancien président de la FA au Times.

«Nous supposons que l’Euro 2020 ne se produira pas, vous devez donc terminer la saison même si cela signifie jouer en août et retarder le début de la saison prochaine.

«Vous devrez peut-être même jouer à huis clos pour respecter les contrats des diffuseurs, sinon ils ne vont tout simplement pas payer, ce qui pourrait signifier des centaines de millions de livres. Vous devrez peut-être même jouer trois matchs par semaine juste pour les faire. »

Alan Shearer

“Ne pas terminer la saison doit être la toute dernière option sur la table”, a déclaré Shearer au Sun.

«Chaque angle et scénario doit être examiné afin de parvenir à une conclusion, même si cela signifie un long délai avant de jouer la saison prochaine.

«Il y a tellement de spéculations et d’opinions. Mais l’essentiel est que tout le monde devine, et en ce moment il y a des choses beaucoup plus importantes. »

Wayne Rooney

“Nous sommes heureux de jouer jusqu’en septembre si la saison se prolonge, si c’est comme ça”, a écrit Rooney dans The Times. «C’est notre travail. Tant que nous savons que nous pouvons jouer en toute sécurité et que c’est un environnement sûr pour les spectateurs, nous jouerons.

«La prochaine Coupe du monde aura lieu en novembre et décembre 2022, vous pouvez donc réellement profiter de cette situation pour dire que nous allons terminer la saison 2019-2020 plus tard cette année, puis nous préparer pour 2022 en commençant les deux prochaines saisons. en hiver.”

Jamie O’Hara

👑 «La seule façon d’aller de l’avant est de couronner les champions de Liverpool.»

⬆️ “Les deux premiers de chaque ligue EFL augmentent et personne n’est relégué.”

📊 “22 équipes dans la prochaine saison de Premier League, 5 se reléguer.”

Voici comment @ MrJamieOHara1 veut que la saison 19/20 se termine.

Pensées? 💭 pic.twitter.com/8hrX1d2E54

– talkSPORT (@talkSPORT) 16 mars 2020

John Barnes

“Vous avez des ligues à terminer et je pense que les ligues doivent être terminées, pas seulement du point de vue de Liverpool ou de tout autre club dans n’importe quel pays”, a déclaré Barnes à Sky Sports.

“C’est évidemment plus grand que ça, vous parlez de promotion et de relégation tout au long des divisions. Je pense donc que si les ligues peuvent même être retardées – vous n’avez pas à vous précipiter vers elles – peut-être que vous devrez annuler une saison.

“Nous ne savons pas ce qui va se passer le 3 avril [when the EFL suspension is currently due to end] et peut-être qu’ils vont le retarder davantage.

«Même si nous devons commencer en juillet ou août, ce que nous devons faire, c’est terminer ces matchs même si cela prend jusqu’en décembre, ce qui annule la [next] saison.

“Ce sont des moments désespérés et c’est une circonstance inhabituelle.”

Peter Ridsdale

Sur les suggestions selon lesquelles la Premier League devrait être annulée sans relégation et Leeds et West Brom ont été promus pour faire une compétition de 22 équipes, Ridsdale a répondu: “Je n’ai jamais rien entendu d’aussi absurde de ma vie.

«Qui a dit que Leeds et West Brom étaient les deux équipes à monter? Je ne dis pas qu’ils ne finiront pas, mais la seule façon de le déterminer est après les 46 matchs.

«Je pense également qu’il est décevant que les principales voix que nous avons entendues ces derniers jours en Premier League suggérant l’absence de relégation se trouvent être des équipes qui se trouvent actuellement en position précaire au-dessus des trois derniers.

«Par conséquent, cela semble être de l’intérêt personnel. La seule chose qui soit juste et appropriée, c’est qu’à un moment donné, nous terminons la saison. »

Tim Cahill

Gordon Taylor

“Je pense qu’il serait injuste d’annuler la saison ou même de présenter les trophées maintenant, notamment à Liverpool”, a déclaré le PDG de PFA à Sky Sports News.

“Mais tous les clubs qui s’en sortent bien, ils seraient accusés de” eh bien vous ne savez pas si vous l’auriez gagné ou non “.

«Cela le dévaluerait et je pense que les clubs qui ont bien fait et qui sont au sommet méritent d’être là.

“Et les clubs qui sont au fond méritent d’avoir la chance de se sortir des ennuis, parce que c’est comme ça que le jeu a toujours fonctionné et que c’était la compétition au début.”

«Je pense donc que nous devons faire tout notre possible. Je pense que cela semblerait vraiment bizarre si nous commencions une nouvelle saison. Ce serait une affaire inachevée derrière nous et je ne pense pas que cela aurait l’air bien. “

Robbie Fowler

“Je pense que la saison doit se jouer, quel que soit le temps que nous devons attendre”, a déclaré Fowler à Sky Sports News.

«Je pense qu’ils (la Premier League) devraient attendre aussi longtemps qu’il le faut et jouer tous les matchs.

“Si une saison doit être interrompue, ce devrait être la saison prochaine car alors tout le monde commence sur un pied d’égalité et sait quelles sont les implications.”

Barry Hearn

“Je ne comprends pas tellement le problème du football – le coronavirus est une catastrophe pour le pays et il affectera des millions de personnes, donc nos problèmes dans le sport sont minuscules par rapport à la situation dans son ensemble”, a déclaré Hearn à talkSPORT.

«Mais j’entends des gens dire que nous devrions déclarer la saison nulle… non!

«Ce que nous faisons, c’est simplement prolonger la saison au fur et à mesure que nous pouvons jouer et nous terminons cette saison complètement avant de commencer la suivante.

«Pour l’intégrité du sport, nous devons conclure la liste des rencontres. Si cela signifie retarder, abandonner ou changer la saison suivante, tant pis.

“La saison prochaine est la saison prochaine, qu’elle commence en octobre, qu’elle commence en février 2021, nous traiterons alors ce problème.”

Plus de Planet Football

À quoi ressembleraient les cinq dernières tables PL si la ligue était reportée à 29 matchs

Ce que chaque manager de Premier League a dit sur le coronavirus

Revisiter la liste des 20 futures stars de l’Angleterre de The Guardian en 2008

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur de Premier League pour chaque nationalité?