Les fans accusent Ole Gunnar Solskjaer de la performance édentée de Manchester United contre les Wolves

Les fans de Manchester United montrent leur frustration sur les réseaux sociaux après que les Red Devils n’ont pas réussi à marquer dans leur match à domicile contre les Wolves aujourd’hui.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a fait l’objet de nombreuses critiques, tant du point de vue tactique que du point de vue de la sélection des joueurs.

Manqué de patience avec Ole. Continue de choisir les mauvais joueurs. Pas de tactique. Où est le progrès. Ne voyez pas quelle est sa vision du club. Peut-être que les choses s’amélioreront lorsque nous aurons une équipe en pleine forme, mais le serons-nous vraiment à jamais. Saison épouvantable.

– Aditya Rathod (@aditya_reds) 1 février 2020

Les tactiques d’Ole Solskjaer ont été désastreuses

– Pourquoi Bruno Fernandes joue-t-il dans une position de pivot profond?

– Pourquoi Andreas Pereira opère-t-il comme ailier gauche?

– Pourquoi Daniel James joue et Greenwood est assis sur le banc?

– Pourquoi ça lui a pris plus de 70 minutes pour faire des sous-marins?

🤦‍♂️

– 360Sources (@ 360Sources) 1er février 2020

Il n’y avait pas de plan de match. Pourquoi les gens ressentent-ils ce besoin insensé de défendre Solskjaer? Il n’est pas assez bon – et ça va! Personne ne s’attendait à la seconde venue de Sir Alex. Solskjaer doit être parti en été – il a rempli son objectif de rafraîchir l’équipe.

– sgRedDevil 👹 (@AdiiUnited) 1 février 2020

L’attaquant Anthony Martial n’a pas non plus impressionné les fans.

Après le match d’aujourd’hui, man utd vs loups, je vois la raison pour laquelle ole a signé ighalo… ..martial est comme un escargot sans sa coquille… il n’a pas le caractère pour diriger une équipe comme man utd. #manutd @ManUtd @ Brilafm889

– Galostar. Gonzalo (@ legendarygame_4) 1 février 2020

Ce jeu a souligné à quel point notre ligne de front est limitée. Martial avait l’air si paresseux / désintéressé aujourd’hui. Pereira pauvre contre une opposition de qualité. Mata a essayé mais n’a pas eu la touche finale. Des trucs décevants. Props à Patricio pour sa sauvegarde et la défense solide des Wolves. Mérite leur point.

– Uttiyo Sarkar (@uttiyo_sarkar) 1 février 2020

Mes frustrations avec Martial sont:

1. Son talent. C’est un très bon footballeur. Mais c’est un très mauvais athlète. Il a encore le temps, seulement 24, de rectifier certaines choses.

2. Sa position. Vous ne pouvez pas convaincre qu’il sera un attaquant du club parmi les 4 premiers et encore moins un titre gagnant.

3. MartialFC. https://t.co/ciNyJT95Bq

– Ole Sort It Out (Ni Ole out ni Ole in) (@SolskjaerTime) 1 février 2020

Martial a tué chaque attaque aujourd’hui. Le joueur #ManUnited le plus surfait que j’aie jamais vu.

Mourinho avait raison.

– OLe Gunnar Solskjaer est une fraude – LUGH (@The_High_Sparow) 1 février 2020

Le Français a marqué 14 buts en 33 matches cette saison.