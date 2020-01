Les fans d’Arsenal choisissent trois étoiles contre Chelsea; intrigante routine à l’extérieur de Liverpool

Les fans d’Arsenal et de Chelsea réfléchissent au tirage de mardi soir et les fans de Liverpool attendent avec impatience le match avec les Wolves, tous dans notre forum.

L’excellent deuxième semestre n’a jamais été aussi heureux d’un match nul. Martineli 2 en 2, hector avait toujours l’air rouillé mais super but, mais ma maman est Xhaka il était immense aujourd’hui.

Si heureux avec l’esprit que les gars ont fait le bon travail, Arteta obtient aujourd’hui des accessoires massifs pour tirer le meilleur parti d’un mauvais groupe et de nombreuses blessures! Suis si heureux les garçons bien faits!

Stev2bath1

Aujourd’hui, une illustration parfaite qui résume ce qu’Arteta apporte de ce côté.

Devoir entraîner un tas de Tw ** Brainless comme Luiz et Mustafi, et le rattraper avec une Attitude, un esprit d’équipe et un désir exceptionnels. Encore une fois, notre joueur le plus expérimenté sur le terrain commet une faute insensée.Oui, c’était l’erreur de Mustafi, mais pourquoi diable Luiz doit-il le faire tomber sachant que c’était une opportunité de marquer des buts et d’envoyer. J’étais embrouillé que nous ayons quand même réussi un match nul compte tenu des circonstances.

Trois cris

Tout d’abord à Martinelli, l’enfant si la découverte du siècle comme le dit Klopp. Et croyez-moi, c’est un énorme compliment venant de klopp.

Deuxièmement, Granit xhaka, remarquable dans tous ses aspects, quelqu’un peut-il imaginer que nous avons joué 75% du match avec Mustafi et Xhaka au CB et réussi à repartir avec un match nul à Stamford bridge où nous avons généralement de mauvais résultats.

Troisièmement, Bellerin, comment nous avons raté un arrière droit, je n’aime toujours pas comment il a changé depuis sa première saison et a perdu toute concentration, mais en termes de football, le gars a beaucoup à offrir. est sorti et a également marqué un but très difficile.

Dans l’ensemble, un esprit d’équipe fantastique.Nous n’aurions jamais obtenu ce résultat sous la direction de nos précédents managers à Stamford Bridge.Arteta mérite le crédit.

l’unique

Certains points positifs du jeu, mais dans l’ensemble, nous avons un très long chemin à parcourir pour arriver à quelque chose de décent et oui, cela signifie le top quatre.

Jusqu’à ce que les scories soient éliminées et remplacées par des joueurs affamés, nous n’irons nulle part, vite, les gars. Je n’ai pas besoin de nommer les coupables. Je pense que nous savons tous qui ils sont.

Dernière de moi, Martinelli est sensationnel pour être honnête, je pense que la première pensée quand il a couru sur le ballon était non seulement je peux passer au but, mais laissez-moi mettre la pression sur le défenseur, parce que c’est ce que je pense sincèrement qu’il a d’abord pensé, laissez me claquent sur la cheville du défenseur. Si plus de nos joueurs avaient ce genre d’efforts, peut-être que nous serions peut-être plus haut sur la table.

la promenade bsm

La seule chose différente dans ce jeu est le vrai combat que nous avons montré mais cela ne change rien, encore un seul point, un autre rouge, défenseur parti pour 3 matchs….

jusqu’à ce que MA trie la défense en été, rien ne changera, c’est son PLUS GRAND test pour moi, pas pour les joueurs maintenant mais au début de la saison prochaine, si mustafi est toujours au club et que nous n’avons pas dépensé pour une véritable configuration défensive il aura échoué pour moi

J’espère que donner aux joueurs une «chance» est juste de parler pour passer l’été et il montre ensuite l’impitoyable dont il a parlé précédemment

steveosnakeeye

Mustafi, Xhaka et Ozil comme on peut s’y attendre au centre des choses. Ozil anonyme et transporté, Mustafi se donne un autre objectif (et les muppets ici le défendent toujours), Xhaka a l’air d’un bien meilleur défenseur central que le milieu de terrain. Vous pouvez toujours compter sur Mustafi pour faire avancer les choses, nous avons été battus dès le début (et fatmop pense que nous avons une meilleure équipe que Chelsea, vous devez rire).

Ils ont eu 10 tirs, nous en avons eu 2, mais vous pouvez dire que ce sont les résultats qui comptent. Nous avons peut-être été surclassés mais nous avons montré plus de courage et de combat que nous n’en avons depuis des années, nous avons en fait mieux joué après que Luiz ait vu le rouge. Martinelli, quel talent, merci Edu, mais pouvons-nous le garder si le Barça, le Real ou la Juventus viennent appeler? Surpris, plus n’a été fait de son objectif.

Donc, l’habituel avec Arsenal, pauvre équipe épuisée, côté pauvre, aurait dû perdre de plusieurs buts mais a tenu bon. Les fans d’Arsenal ont célébré à juste titre à la fin, mais c’est un autre match sans victoire, nous ne sommes nulle part sur la table et un autre joueur est absent pour le prochain match. La victoire de Bournemouth hier soir lundi prochain pourrait être un match difficile.

L’oracle

Steveo- 100% que le rouge est renversé. par la lettre de la loi, c’était un rapprochement. David Luiz essaie de se déplacer, Tammy mord devant et se fait abattre. Cela tombe sous la double règle du Jeopardy, donc aurait dû être un stylo et du jaune.

Quoi qu’il en soit, belle performance hier soir, Mustafi pour moi est entièrement à blâmer pour le premier but. Terrible passe en arrière avec laquelle il n’a jamais semblé à l’aise. il doit apprendre que la ligne Z est correcte. Cela dit, après cette erreur et le rouge, il était très assuré. Je ne peux tout simplement pas tolérer cette erreur car c’est beaucoup trop souvent avec lui. à chaque match, il fait une erreur.

Je pensais que tous les 3 avant jouaient bien, se battaient et combattaient depuis la ligne de front.

AndyC

Ironiquement, je pense qu’Arsenal, qui est descendu à 10 hommes, a travaillé contre Chelsea parce qu’Arsenal s’est ensuite assis profondément et a cherché à nous frapper sur la pause qui a été notre talon d’Achille cette saison.

Vous ne pouvez pas concéder un but depuis votre propre coin et pourquoi personne n’a-t-il botté le ballon pour que Tammy puisse recevoir un traitement qui est une gestion de jeu raisonnable et cela aurait éliminé le fizz du jeu avec Arsenal à la recherche d’un égaliseur.

Tammy boitant est un souci.

neuf neuf neuf

Wow, encore un mauvais match. Je pensais que ce serait une victoire facile après l’envoi de Luiz. Mais nous l’avons fait à nouveau: possession sans marquer. Regardez combien de virages nous avons eu mais nous n’avons pas pu marquer sauf le but d’Azpi. Et à 7 minutes de la fin, on laisse encore Arsenal marquer. La saison dernière a été un miracle que nous ayons terminé 3e et remporté la Coupe Europa. Cette saison, ce sera un plus grand miracle si nous terminons dans le top 4.

Cela dit, je ne pense toujours pas que Chelsea devrait acheter en janvier. Nous n’avons pas fait si mal, nous avons créé des occasions, nous n’avons tout simplement pas marqué. Alors que Kepa n’était pas en faute sur le 1er but, le 2ème but, il aurait dû être capable de faire quelque chose. L’angle n’était pas grand.

aindro

Lampard à blâmer

Je pense que Frank et l’équipe des entraîneurs doivent assumer une certaine responsabilité pour le premier but d’Arsenal, acceptant que nous essayions d’augmenter notre avance, nous nous sommes donc empilés pour le corner, nous n’avions pas désespérément besoin de sauver le match et il aurait dû y avoir plus que Kante arrière gauche comme couverture défensive. J’espère que c’est une leçon apprise.

neuf neuf neuf

J’ai entendu ou lu quelque part que nous adoptons une approche commerciale pour les jeux à l’extérieur que nous arrivons tard le plus possible. Traitez-le comme un travail, obtenez les points et sortez.

Cela aurait commencé à partir de la finale CL de l’année dernière, une leçon tirée de la finale CL précédente. Klopp & co a essentiellement dit que l’occasion / le jeu n’était pas pertinent sur les points. Célébrez à la fin lorsque nous avons un trophée, ne vous laissez pas emporter par l’occasion / le match.

AK

Les loups seront un match difficile, mais leur record à l’extérieur est toujours meilleur que leur domicile, mais il ne faut pas le prendre à la légère.

Ils ont un certain caractère physique à leur sujet et ont une menace de but. Je vois ce match similaire au match à l’extérieur de Leicester et je peux nous voir prendre à nouveau le maximum de points.

Avec le match de la FA Cup à venir peu de temps après, je vois notre récente équipe la plus forte sortir pour le match des Wolves. La plupart seront nouveaux pour le match du camp FA avec Fabinho, Matip, Lovren, etc. commençant ce match.

Donc….

Allison

TAA, Gomez, VVD, Robbo

Ox, Hendo, Wij

Salah, Firmino, Mane

Le seul changement possible que nous pourrions voir, je pense, pourrait être le retour de Fabinho et Hendo avancer plus loin et prendre la place des Ox. Fabinho a eu une demi-heure dimanche, donc il ne marcherait pas froid dans le match des Wolves.

Gingerlfc