Les fans d’Aston Villa annoncent une nouvelle signature – HITC

Les performances de Danny Drinkwater ne se sont pas bien déroulées auprès des fans d’Aston Villa.

Il est juste de dire que Danny Drinkwater a du mal à Aston Villa.

Le milieu de terrain de Chelsea a rejoint les Villans en prêt de demi-saison plus tôt ce mois-ci, mais ses débuts en Premier League se sont soldés par une défaite 6-1 par Manchester City dans les West Midlands.

Et son retour à Villa Park ne s’est pas déroulé sans encombre non plus après seulement 56 minutes de victoire spectaculaire 2-1 de ce soir contre Watford.

Troy Deeney a renvoyé les visiteurs dans une avance de 1-0 à la mi-temps et le champion de Premier League avec Leicester City en 2016 a connu des difficultés majeures.

En sa possession et hors de sa possession, Drinkwater n’a pas beaucoup contribué à la performance d’Aston Villa de manière positive.

Et voici comment les fans ont réagi à son affichage:

Drinkwater, qui a également joué le match nul 1-1 à Brighton le week-end dernier, gagne environ 110 000 £ par semaine à Stamford Bridge [The Express] et ce qui est inquiétant, c’est qu’Aston Villa en paie une part importante.

Même s’ils ne paient que les trois quarts de cela, c’est quand même énormément d’argent pour un joueur qui, pour le moment, a beaucoup de travail à faire pour rallier ses supporters.

Douglas Luiz a égalisé pour l’équipe de Dean Smith à mi-chemin de la seconde mi-temps, avant qu’un dernier but Ezri Konsa ne voit les hôtes arracher les trois points.

