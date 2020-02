Les fans d’Aston Villa craignent que Dean Smith ne commette une “erreur majeure” – HITC

Les lutteurs de Premier League Aston Villa ont laissé la gardienne de haut niveau Matija Sarkic hors de leur équipe de 25 joueurs pour le reste de la saison 2019/20.

S’il y a une position où Aston Villa a une qualité et une quantité en abondance, c’est entre les bâtons.

L’excellent Tom Heaton a peut-être vu sa première saison se terminer prématurément par une blessure, mais cela témoigne de la profondeur à la disposition de Dean Smith qu’un international anglais n’a pas été manqué ces dernières semaines. Pas autant que les pessimistes s’y attendaient de toute façon.

Pepe Reina, qui a signé en janvier, a de l’expérience avec le bucketload, vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions. L’international norvégien Orjan Nyland, quant à lui, a été une révélation dans la course de Villa à la finale de la Coupe EFL. Et puis il y a Jed Steer, la doublure discrète qui a joué un rôle de premier plan dans le triomphe des éliminatoires de la saison dernière.

Mais, s’il y a un point négatif à avoir ici, c’est qu’un large éventail d’options laisse Matija Sarkic à l’extérieur.

Le jeune homme de 22 ans est l’un des jeunes prometteurs les plus prometteurs de Grande-Bretagne et est retourné à Villa Park récemment après une période de prêt extrêmement impressionnante à Livingston. Sarkic était sans doute l’homme du match alors que Livi battait le Celtic pour la première fois en 77 ans d’histoire à l’automne.

Mais avec Aston Villa annonçant son équipe de 25 joueurs de Premier League pour le reste de la saison jeudi, l’international monténégrin de Grimsby a brillé par son absence. Le contrat de Sarkic expire cet été et il semble très improbable, dans l’état actuel des choses, qu’il fasse jamais une apparition en équipe première pour les géants de Midland.

Et certains fans de Villa ne peuvent pas oublier le sentiment que le départ apparemment inévitable de Sarkic est une erreur qui attend de se produire.