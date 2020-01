Les fans d’Aston Villa réagissent aux débuts de Mbwana Samatta – HITC

Le nouveau tueur à gages d’Aston Villa a fait ses débuts ce soir.

Les fans d’Aston Villa sur Twitter ont réagi aux débuts de Mbwana Samatta.

L’attaquant tanzanien a rejoint les Villans dans un accord de 10 millions de livres sterling la semaine dernière et son arc est venu sur une assez grande scène.

Aston Villa a accueilli Leicester City lors du match retour d’une demi-finale de Coupe de la Ligue dans les West Midlands ce soir.

Et le joueur de 27 ans aurait pu et aurait probablement dû marquer l’occasion avec un but, mais il n’a en quelque sorte pas réussi à convertir un brillant centre de Jack Grealish en seconde période pour le porter à 2-0.

Malgré le manque, les fans d’Aston Villa aiment ce qu’ils ont vu du tireur d’élite et voici quelques premières impressions des supporters sur lui.

Il semblait que la mademoiselle de Samatta pourrait coûter cher.

Kelechi Iheanacho a égalisé pour les Foxes cinq minutes après que Dean Smith a retiré son nouveau garçon et la cravate semblait certaine d’aller au-delà des 90 minutes, à 2-2 au total.

Mais Trezeguet est apparu et a saisi un vainqueur de dernière minute pour envoyer Aston Villa à Wembley, où ils rencontreront Manchester City ou Manchester United en finale le mois prochain.

Dans d’autres nouvelles, Lambert risque de nuire aux progrès de Jack Grealish en refusant de le jouer