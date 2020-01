NOTTINGHAM, ANGLETERRE – 01 JANVIER: Vue générale au City Ground home de Nottingham Forest FC pendant le match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Blackburn Rovers à City Ground le 1er janvier 2020 à Nottingham, Angleterre. (Photo de Rachel Holborn – BRFC / .)

Les fans de Nottingham Forest ont réagi à leur match nul 1-1 contre le Sky Bet Championship avec Reading au City Ground.

Les fans de la forêt de Nottingham réagissent pour dessiner en lisant

Points perdus

Forest est entré dans le match en sachant qu’une victoire les enverrait à une distance touchante des spots de promotion automatique.

La première mi-temps a vu peu de chances de chaque côté; bien que Joe Lolley se soit à nouveau révélé être le joueur le plus créatif de Forest sur le terrain alors qu’il cherchait continuellement à se tailler une ouverture.

Il a fallu attendre la 80e minute pour que l’impasse soit brisée.

Lewis Grabban a marqué ce qu’il pensait être le but gagnant à seulement dix minutes du temps en glissant le tir mal placé de Sammy Ameobi.

Mais le remplaçant Sam Baldock est revenu à bout portant pour sceller une part du butin à six minutes de la fin.

Le match nul des Reds avec les Royals leur laisse quatre points de retard sur Leeds United, deuxième – trois points derrière West Brom, le meilleur de la ligue.

Voici ce que les fans de Nottingham Forest ont dit après la victoire durement gagnée.

Personnellement, je pensais que nous avions à nouveau le moindre regard autour de la boîte. Alors qu’un autre attaquant est important, ajouter de la créativité au milieu du terrain est nécessaire si nous voulons espérer monter #nffc

– Greg (@canwenotknockit) 22 janvier 2020

18 finales de coupe à venir. Tout pour jouer. Après les dernières saisons décevantes, c’est la meilleure opportunité que nous ayons eu depuis des siècles pour obtenir un jeu hors-champ ou encore une meilleure promotion automatique. Tout les fans de #nffc peuvent faire, c’est se mettre derrière l’équipe à chaque match. https://t.co/XR6Ck9gPhj

– Steve Battlemuch (@ Battlemuch4WW) 22 janvier 2020

Pensez que certains ont besoin de se calmer;

Invaincu en 6 matchs de championnat!

Invaincu en 2020!

Un point gagné sur la ligue (hors lecture)

Encore faut-il jouer 3 équipes ci-dessus!

Toujours en janvier!

Beaucoup de choses positives et un long chemin à parcourir!

Se détendre! Derrière eux! #Nffc

– Olly Bausor (@OllyBausor) 22 janvier 2020

Absolument parfait. Gagner ce soir ne nous a pas valu une promotion et le dessin ne signifie pas que nous manquons. Une bonne performance solide contre le côté forme de la ligue. #nffc https://t.co/2JT5NIyn9p

– Thomas Payne (@ trickytrees12) 22 janvier 2020

Je viens de rentrer à la maison après le match et je ne sais pas vraiment quoi en penser. Jeu étrange et frustrant! En avant et vers le haut #murs #nffc #cityground #mistrollinginfromthetrent

– Ben (@benwrightfeb) 22 janvier 2020

Déçu par le résultat d’aujourd’hui, il a pris les devants et a concédé quelques minutes plus tard, ce n’était pas notre nuit, bon football bien que les gars soient malchanceux, la lecture ne le méritait pas #COYR #NFFC

– Stratégie 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Strxtt) 22 janvier 2020

4e de la ligue et Grabban en feu même avec des chances limitées. Gros matchs à venir dans les 5 prochains contre Brentford, Leeds et West Brom avec deux à l’extérieur qui ont tendance à nous convenir plus Leeds à domicile où nous semblons toujours bien faire. Des temps excitants qui ont été peu nombreux ces dernières saisons #nffc

– Dave Ball (@d_p_ball) 22 janvier 2020

Photo principale

Intégrer à partir de .